Deceuninck au prix de sa filiale turque

Au premier semestre, le groupe a été relativement épargné par la hausse des taux. Sa valorisation est extrêmement intéressante, et le titre, digne d’achat.

La baisse des taux profite à de nombreux secteurs, dont la construction, qui a beaucoup souffert des multiples tours de vis. Pour autant, le cru 2023 n’a pas été tout noir pour les actionnaires. Ainsi, Ege Profil, filiale turque dont Deceuninck détient 89 % du capital, a vu le cours de son action doubler ; malgré la faiblesse de la lire turque, la participation du groupe atteint désormais 340 millions d’euros, soit la quasi-totalité de la valeur de marché de Deceuninck.

Le groupe ne faisant pas de point trimestriel, il faudra attendre fin février pour connaître l’incidence des hausses de taux sur ses résultats annuels. Au premier semestre, Deceuninck a été relativement épargné ; le chiffre d’affaires (CA) a déçu, avec une baisse de 15,7 % (de 506,8 à 427,2 millions d’euros), mais le cash-flow opérationnel (Ebitda) a augmenté de 3,1 %, de 57,8 à 59,6 millions d’euros, un nouveau record. Dans ce contexte difficile, marqué par une hausse des salaires et une baisse de la demande, la marge d’Ebitda (Ebitda/CA) a progressé, de 11,4 % au premier semestre de 2022 à 13,9 % un an plus tard. Le résultat net a bondi, de 7,5 à 17,8 millions d’euros (+136,1 %), ou de 0,05 à 0,11 euro par action. Grâce à ces excellents résultats, la dette financière nette est tombée à 100,8 millions d’euros, soit moins d’une fois l’Ebitda attendu.

Conclusion

Lors de la présentation des semestriels, le CEO Bruno Humblet a indiqué que l’Ebitda ajusté 2023 devrait atteindre un record, mais que le CA ne progresserait sans doute plus. A une fois la valeur comptable, neuf fois les bénéfices attendus pour 2024 et quatre fois le rapport valeur de l’actif économique (EV)/Ebitda, la valorisation est intéressante : de fait, la filiale turque couvre la capitalisation boursière de sa société mère. Si l’on y ajoute le fait que les taux ont (provisoirement) culminé, l’action est digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 2,28 euros

Ticker : DECB BB

Code ISIN : BE0003789063

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 315,2 millions EUR

C/B 2022 : 13

C/B attendu 2023 : 10,5

Perf. cours sur 12 mois : -9 %

Rendement du dividende : 3,1 %