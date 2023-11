Dans l’attente de la stabilisation des bénéfices de bpost

Les incertitudes qui planaient autour des contrats publics sont déjà quelque peu estompées, et les résultats d’exploitation s’améliorent pour le troisième trimestre de suite. La valorisation est intéressante, mais le groupe a encore du pain sur la planche pour éviter l’érosion du CA et des marges.

Après un premier semestre légèrement meilleur que prévu, bpost a également eu le vent en poupe au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires (CA) a certes diminué de 4%, mais le bénéfice d’exploitation (Ebit) ajusté de 23,1 millions d’euros a dépassé les attentes, même si une provision de 75 millions d’euros pour la surfacturation de contrats publics a contraint le groupe à déclarer une perte d’exploitation de 50,1 millions d’euros.

Grâce à ces bons trimestriels, la direction table désormais sur un Ebit ajusté supérieur à 240 millions d’euros pour 2023; c’est plus que prévu, mais 8% de moins qu’en 2022. Cette baisse de l’Ebit est compensée par une valorisation réduite: les investisseurs paient environ 6 fois le bénéfice net sous-jacent pour une capitalisation boursière actuelle de 977 millions d’euros.

En Belgique en particulier, la performance de bpost a été satisfaisante. Le CA a augmenté de 6%, pour un Ebit sous-jacent de 25,9 millions d’euros. Le volume de courrier s’est contracté de plus de 8%, mais cette baisse a été presque entièrement compensée par les augmentations de prix et une part plus importante d’envois à marge plus élevée.

Le trafic de colis a aussi bien résisté, avec une hausse de 5,5% des volumes expédiés et une augmentation du CA de 6,6%, grâce aux hausses des prix. Ce résultat est d’autant plus remarquable que PostNL, son grand concurrent, a signalé une baisse des volumes et des prix pour les colis. Les campagnes commerciales de bpost pour gagner de nouveaux clients ont clairement porté leurs fruits. Pour 2023, bpost table sur une hausse du CA belge de 4 à 5%, avec une marge d’exploitation de 7 à 9%. L’évolution satisfaisante des ventes et l’efficacité accrue permettent au groupe de limiter l’impact de l’envolée des coûts salariaux.

Hors de Belgique, les activités logistiques européennes et asiatiques ont fait belle figure. Le CA de la division les regroupant a diminué de 2%, pour un Ebit ajusté de 7,9 millions. La baisse du trafic transfrontalier de colis, surtout au Royaume-Uni, et les efforts moins fructueux pour acquérir des clients en Asie ont été compensées par la poursuite de la croissance des filiales Radial EU et Active Ants. Le CA de la division devrait croître de plus de 10% en 2023, avec une marge de bénéfice d’exploitation de 3 à 5%. La plus petite division de bpost affiche donc un beau potentiel.

La logistique en Amérique du Nord est en revanche plus préoccupante. A périmètre comparable, le CA a reculé de 10% au troisième trimestre. Les volumes et les prix y sont sous pression du fait des surcapacités, et parce qu’Amazon sous-traite moins ses envois. bpost contrôle strictement les coûts et s’efforce d’accroître sa productivité, mais la marge d’exploitation plafonne à 0,8% seulement. Sur l’ensemble de l’année 2023, bpost table sur une baisse du CA supérieure à 10%, et une marge bénéficiaire opérationnelle de 4 à 6%. Il est clair que bpost devra réduire les surcapacités sur le marché américain pour pouvoir y redevenir bénéficiaire.

Conclusion

Les incertitudes qui planaient autour des contrats publics sont déjà quelque peu estompées, et les résultats d’exploitation s’améliorent pour le troisième trimestre de suite. La valorisation est intéressante, avec un ratio cours/bénéfice de 6, mais le groupe a encore du pain sur la planche pour éviter l’érosion du CA et des marges. L’Ebit ajusté abandonnera près de 10% en 2023. Nous attendrons que les bénéfices se stabilisent pour relever notre conseil, qui reste à “conserver”.

Conseil: conserver

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 4,8 euros

Ticker: BPOST

Code ISIN: BE0974268972

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 977 millions EUR

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: -12%

Perf. cours depuis le 01/01: -2%

Rendement du dividende: 9%