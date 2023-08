Croissance de la division internationale d’Alibaba

Si la direction se montre très positive à l’égard des applications d’intelligence artificielle, elle ne peut ignorer le net ralentissement de la croissance des services ‘‘cloud’’. Pour y faire face, Alibaba avait précédemment déjà annoncé son intention de se scinder en six.

Sur fond d’économie chinoise au lent redressement, Alibaba a clos le premier trimestre de son exercice décalé sur des résultats plutôt encourageants. Son chiffre d’affaires (CA) a progressé de 14%, pour atteindre 234,16 milliards de yuans (CNY; 32,29 milliards de dollars), soit mieux que le consensus. La comparaison est certes aisée, puisque la Chine était toujours confinée à cette même période l’an dernier. L’augmentation du CA reflète également la hausse de 6,5% du nombre d’utilisateurs actifs; elle est le fait des Ventes directes et, surtout, de la division internationale (+41%). La marge bénéficiaire des Ventes directes étant toutefois plus faible, le cash-flow d’exploitation (Ebitda) a augmenté moins rapidement que le CA, mais le consensus était en deçà des 45,37 milliards CNY (+9,1%) obtenus.

Le bénéfice net a atteint 33 milliards de CNY (4,55 milliards de dollars), soit 0,23 dollar par action. La direction se montre très positive à l’égard des applications d’intelligence artificielle. Elle ne peut toutefois ignorer le net ralentissement de la croissance des services cloud. Pour y faire face, Alibaba avait précédemment déjà annoncé son intention de se scinder en six. Etonnamment, Daniel Zhang, son CEO, souhaite commencer par scinder les services cloud et à distribuer les titres aux actionnaires. Cette opération devrait être réalisée sous trois à neuf mois. Suivra, dans 12 à 18 mois, le pôle logistique Cainiao. Cette stratégie de création de valeur n’est pas la meilleure qui soit pour les actionnaires belges, soumis au précompte mobilier. A suivre, donc.

Conclusion

A l’instar des analystes, nous misons évidemment sur une reprise du CA et des bénéfices en 2023/24. Avec un ratio cours/bénéfice proche de 10 et un ratio valeur de l’actif économique (entreprise value)/Ebitda de 6,5 escomptés pour 2023, le titre est bon marché.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 89,82 dollars

Ticker: BABA US

Code ISIN: US01609W1027

Marché: NYSE

Capit. boursière: 228,75 milliards USD

C/B 2022: 13

C/B attendu 2023: 10

Perf. cours sur 12 mois: -11%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: –