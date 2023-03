Confirmation du redressement opérationnel d’Ontex

Ontex annonce la septième augmentation trimestrielle consécutive de son chiffre d’affaires. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a bondi de 19%, dont 15% sont de nature organique. Volumes et prix ont considérablement progressé.

Gustavo Calvo Paz a succédé en novembre dernier à Esther Berrozpe, qui ne dirigeait Ontex que depuis le mois de janvier 2021. Il hérite – c’est son plus grand défi – de la mauvaise situation financière du producteur de solutions d’hygiène personnelle pour bébés (couches), femmes (tampons) et personnes âgées (incontinence).

L’entreprise affichait fin décembre un ratio d’endettement (dette financière nette/cash-flow opérationnel) de 6,4. C’est un ratio déjà moins dramatique que celui de fin septembre (7,7), et conforme aux prévisions de la direction (6,5), mais toujours trop élevé; un rapport de 3 à 4 serait plus acceptable, et le nouveau CEO promet d’en atteindre la limite supérieure d’ici décembre. Car sur le plan opérationnel, les résultats sont incontestablement en voie d’amélioration. Si la « tempête d’inflation parfaite » a durement touché le groupe, le pire est passé, les chiffres du dernier trimestre sont formels. Le chiffre d’affaires a progressé entre octobre et décembre de 26,4% (de 533,5 millions à 674,6 millions d’euros, soit 5,3% de mieux que le consensus, arrêté à 640,6 millions), contre 24,6% au troisième trimestre. De la croissance, non moins de 20% (volumes: +6%, prix: +14%) sont de nature organique (hors acquisitions et cessions). C’est la septième augmentation trimestrielle consécutive du chiffre d’affaires (+7% par rapport au troisième trimestre). Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a bondi de 19%, de 1,481 à 1,672 milliard d’euros, dont 15% sont de nature organique. Volumes et prix ont donc bien progressé.

L’évolution du cash-flow opérationnel (Ebitda) des activités poursuivies est très contrastée. Ce poste a plongé de 33%, de 156,3 à 104 millions d’euros, en glissement annuel, mais remonté de 31%, de 30,7 à 40,3 millions d’euros, au quatrième trimestre, ce qui est parfaitement conforme au consensus. L’écart par rapport au troisième trimestre est de 68%. La marge d’Ebitda a par conséquent grimpé de 5,6% à 8,8% en glissement trimestriel et de 8,1% à 8,8% en rythme annuel. Reste que l’Ebitda de l’exercice est tombé de 172,2 à 135,7 millions d’euros, à quoi correspond un tassement de 8,5% à 5,5% de la marge d’Ebitda, laquelle n’en est pas moins passée de 5,9% à 7,6% entre le dernier trimestre de 2021 et le dernier trimestre de 2022. L’amélioration de la rentabilité a fait baisser le taux d’endettement à 6,4 fois l’Ebitda, contre 7,7 fois à l’issue du trimestre précédent (135,7 millions, contre 867,4 millions). La poursuite de la remontée de l’Ebitda et de la marge d’Ebitda, la vente des activités mexicaines (250 millions d’euros environ) et, peut-être, celle des activités brésiliennes (dont nous sommes toujours sans nouvelles) devraient faire descendre ce ratio vers 4 cette année. Les négociations avec American Industrial Partners, propriétaire d’Attindas (produits d’hygiène), entamées en mai 2022, sont suspendues, car Ontex souhaite se concentrer sur le renforcement de sa compétitivité, surtout en Europe, avant de conclure un partenariat ou d’être racheté.

Conclusion

Depuis janvier 2023 tout comme par rapport à l’exercice 2022, l’action Ontex brille sur Euronext Bruxelles, dont elle n’est plus, tant s’en faut, la lanterne rouge. Sur le plan opérationnel, les résultats s’améliorent. Il faudrait que le groupe puisse vendre ses activités brésiliennes pour enfin réduire suffisamment son ratio d’endettement. S’il y parvient, l’action devrait pouvoir continuer à faire mieux que la moyenne du marché. Mais le risque demeure élevé.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 7,35 euros

Ticker: ONTEX BB

Code ISIN: BE0974276082

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 605,3 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +16%

Perf. cours depuis le 01/01: +13%

Rendement du dividende: –