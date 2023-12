Cisco Systems: la croissance des commandes déçoit

Cisco Systems a obtenu de meilleurs résultats que prévu entre août et octobre, premier trimestre de son exercice décalé. Mais les perspectives à court terme semblant bien moins favorables, l’action est sanctionnée.



Le fabricant de matériel réseau a enregistré un chiffre d’affaires (CA) de 14,67 milliards de dollars, ce qui est légèrement mieux que le consensus et de 7,6% supérieur à l’an dernier. Les ventes de produits ont assuré un peu plus de 75% du CA, le reste provenant des services. Le bénéfice net a atteint 1,11 dollar par action (pronostic: 1,03 dollar). Les commandes de produits ont, elles, reculé d’un cinquième; le phénomène ne devrait durer, selon Cisco, que jusqu’à ce que les clients, qui n’étoffent plus leurs stocks, aient écoulé les livraisons récentes, c’est-à-dire jusqu’à l’été. La direction table pour cette année sur un CA de 53,8-55 milliards de dollars (57-58,2 milliards auparavant). Le bénéfice par action devrait se situer entre 3,87 et 3,93 dollars (consensus: 4,05 dollars).

Avec un flux de trésorerie disponible estimé à 16,5 milliards de dollars, Cisco est financièrement sain. Il disposait à la fin du premier trimestre d’une trésorerie nette de plus de 15 milliards de dollars. L’acquisition de Splunk (28 milliards) sera financée en espèces et par la dette. Un montant de 2,8 milliards a été payé aux actionnaires, dont 1,3 milliard au titre du dividende trimestriel (0,59 dollar par an); 18 milliards sont consacrés à des rachats d’actions.

Conclusion

Cisco se négocie à 13 fois le bénéfice et 3,3 fois le CA escomptés, ce qui est conforme à la moyenne historique. Pour une entreprise technologique, le rendement est intéressant et malgré la croissance limitée du CA, les rachats de titres permettent d’augmenter le bénéfice par action. Conserver.



Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 47,93 dollars

Ticker: CSCO US

Code ISIN: US17275R1023

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 194,8 milliards USD

C/B 2022: 13

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: 0%

Rendement du dividende: 3,3%