Chez Solvay, 1 + 1 = 3 ?

Le fleuron belge de la chimie concrétise son projet de scission après la performance décevante du cours, malgré les excellents résultats. L’action est bon marché.

Solvay a connu une année 2022 exceptionnelle, avec des résultats contrastant nettement avec ceux de ses concurrents, et notamment des marges records qui attestent l’excellent travail réalisé par la CEO Ilham Kadri en termes de rentabilité. La tendance s’est poursuivie au premier trimestre, avec une croissance organique (hors éléments non récurrents) de 2% du chiffre d’affaires (CA), mais une hausse de 22% du cash-flow opérationnel sous-jacent (Ebitda), de 712 à 839 millions d’euros, soit 15% de plus que le consensus.

Toutefois, l’évolution relative de la performance boursière n’a pas suivi cette amélioration de la rentabilité. Solvay a donc concrétisé, la semaine dernière, le projet de scission annoncé en 2022: les activités historiques du groupe (carbonate de soude, peroxyde d’hydrogène), baptisées EssentialCo l’an dernier et qui affichent une croissance faible, mais génèrent des cash-flows stables, resteront dans le giron de Solvay, tandis que SpecialtyCo, qui regroupe les activités de croissance (plastiques pour batteries rechargeables et matériaux composites légers pour le secteur aérospatial, surtout) est rebaptisée Syensqo, notamment en référence au fondateur Ernest Solvay. La clé de répartition du dividende (4,05 euros brut par action pour l’exercice 2022) sera de 60% pour Solvay et 40% pour Syensqo.

Conclusion

Le précompte mobilier de 30% ne s’appliquera pas, si bien qu’une cession ne s’impose pas pour des raisons fiscales. La concrétisation du plan de scission a cependant mis l’action sous pression. Beaucoup d’investisseurs (anglo-saxons) doutent de l’argumentaire selon lequel 1 + 1 = 3. L’action, bon marché, s’échange à sa valeur comptable et à 7,5 fois le bénéfice attendu cette année, et le ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda est de 5; nous maintenons donc notre conseil favorable, en dépit du risque de récession.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 99,04 euros

Ticker: SOLB BB

Code ISIN: BE0003470755

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 10,49 milliards EUR

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 7,5

Perf. cours sur 12 mois: +24%

Perf. cours depuis le 01/01: +5%

Rendement du dividende: 4,1%