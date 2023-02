Chez Disney, c’est l’actionnaire qui l’emporte

Nelson Peltz s’avère pour le moins efficace. L’activiste déclare vouloir ranger les armes, puisque ses objectifs sont désormais atteints.

Les investisseurs recommencent à s’intéresser à Disney. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre de son exercice 2023 décalé, l’entreprise a annoncé son intention de réduire ses dépenses de 5,5 milliards de dollars, en licenciant 7.000 personnes notamment. Cette décision est clairement influencée par l’activiste Nelson Peltz.

Le chiffre d’affaires du groupe a beau être passé de 21,8 à 23,5 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de 2022, le bénéfice est tombé de 1,06 à 0,99 dollar par action; les économies de coûts devraient lui permettre de se redresser au fil des prochains trimestres. Bien qu’ayant perdu un peu de son lustre en Bourse, l’entreprise parvient toujours à proposer des superproductions. Sorti en décembre, Avatar: La Voie de l’eau, qui a coûté 250 millions de dollars, a jusqu’ici rapporté 2,2 milliards, un succès qui garantit l’expansion du catalogue de services de streaming de Disney+. Il y a un an, Disney+ recensait 84 millions d’abonnements, pour 104,3 millions aujourd’hui. Hulu, la deuxième plateforme du groupe, est passée de 45,3 à 48 millions d’abonnements et ESPN+, de 21,3 à 24,9 millions.

Conclusion

Le titre fait depuis peu partie du portefeuille modèle: son cours, qui vient d’un sommet de plus de 200 dollars, tourne désormais autour de 100 dollars, et Nelson Peltz s’avère pour le moins efficace. L’activiste a communiqué son intention de ranger les armes, puisque ses objectifs sont atteints. Le gagnant est non pas, a-t-il commenté, le CEO Robert Iger, mais les actionnaires, qui ont obtenu leur dû. La récente hausse du cours a fait grimper de 1,9 à 2,4 le rapport chiffre d’affaires/capitalisation boursière totale. Avant la crise sanitaire, ce ratio s’élevait à 3,2 en moyenne; il reste parfaitement accessible aujourd’hui. Nous recommandons donc toujours d’acheter le titre.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 105,22 dollars

Ticker: DIS US

Code ISIN: US2546871060

Marché: NYSE

Capit. boursière: 192,22 milliards USD

C/B 2022: 41

C/B attendu 2023: 26

Perf. cours sur 12 mois: -30%

Perf. cours depuis le 01/01: +21%

Rendement du dividende: –