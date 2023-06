CFE plus prudent que fin février

Désormais, CFE anticipe pour 2023 un rendement des fonds propres proche de l’objectif à long terme de 15% et ne parle plus de hausse du chiffre d’affaires.

Le groupe multidisciplinaire (construction, promotion immobilière, industries intelligentes, infrastructures) CFE a réalisé un chiffre d’affaires de 303,2 millions d’euros au premier trimestre, en hausse de 11,1% en glissement annuel.

L’activité Construction & Rénovation s’adjuge 214,8 millions d’euros du CA; celui-ci s’est accru de 16,2% en un an grâce à une forte activité à Bruxelles et en Wallonie, et à un premier projet de construction en Allemagne. Le carnet de commandes est passé de 1,26 à 1,14 milliard d’euros en rythme trimestriel (1,2 milliard d’euros au 31 mars 2022), ce qui somme toute reste appréciable. CFE attribue cette baisse à la crise que connaissent les marchés résidentiels et de bureaux, que les commandes dans l’industrie et la logistique n’ont que partiellement compensée.

L’activité Multitechnique n’a vu son CA augmenter que de 2,6%, à 75,6 millions d’euros; s’il demeure faible dans la construction ferroviaire, il a gagné 15%, à 53,8 millions d’euros, dans le segment VMA (solutions technologiques intelligentes pour optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments et pour automatiser et robotiser les industries). Le carnet de commandes a cédé 6,6%, à 344,7 millions d’euros.

Le CA de la Promotion immobilière a, lui, plus que doublé, à 36,5 millions d’euros (+141,7%). CFE constate toutefois que les projets récents se vendent moins vite.

En raison de la hausse saisonnière du besoin en fonds de roulement, la dette nette du groupe a bondi de 48,9 à 89,6 millions d’euros en trois mois (elle s’établissait à 73 millions au 31 mars 2022). CFE a versé en mai un dividende de 0,40 euro brut par action. Le rapport du 27 février annonçait pour 2023 un bénéfice comparable à celui de 2022 (38,4 millions d’euros) et un CA en légère hausse. Désormais, CFE anticipe un rendement des fonds propres proche de l’objectif à long terme de 15% (soit environ 33 millions) et ne parle plus de hausse du CA.

Conclusion

CFE se montre désormais nettement plus prudent que fin février au sujet de cette année. Sa valorisation n’est pas élevée, à 7 fois le bénéfice attendu pour 2023, mais dans le contexte actuel – un marché immobilier refroidi – et en l’absence de catalyseur pour le cours à brève échéance, nous abaissons d’un cran notre recommandation.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 9,85 euros

Ticker: CFEB BB

Code ISIN: BE0003883031

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 249,3 millions EUR

C/B 2022: 6,5

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: -5%

Perf. cours depuis le 01/01: -1%

Rendement du dividende: 4,1%