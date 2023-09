CFE émet un nouvel avertissement sur bénéfices

Malgré une hausse du chiffre d’affaires au premier semestre, le bénéfice net a diminué. L’action a mal réagi aux semestriels, mais nous ne voyons aucune raison de revenir sur notre conseil.

CFE revient de nouveau sur ses prévisions. En février, son rapport annuel pronostiquait pour 2023 un bénéfice proche de celui de 2022 (38,4 millions d’euros). A l’issue du 1er trimestre, la direction annonçait que le rendement des capitaux propres ne serait pas plus élevé que l’objectif à long terme, arrêté à 15% (33 millions d’euros environ). Les semestriels la contraignent à revoir une fois encore le bénéfice net. CFE a clos janvier-juin sur un chiffre d’affaires (CA) de 641,7 millions d’euros (+9,5% sur un an ; +11,1% au 1er trimestre). Son cash-flow d’exploitation (Ebitda) est passé de 27,8 à 20 millions d’euros et sa marge d’Ebitda n’atteint plus que 3,12% (-161 points de base).

Le CA de Construction et Rénovation, le principal segment, s’élève à 455,1 millions d’euros (+14,5%), mais l’Ebitda a chuté de 12,4 à 5,4 millions d’euros (marge d’Ebitda de 1,18%, soit -194 points de base). En cause: la flambée des coûts, des problèmes sur certains grands chantiers et la faillite d’un client et de plusieurs sous-traitants.

Le bénéfice net des activités poursuivies est passé de 13,5 à 12,5 millions d’euros. Le carnet de commandes a cédé 16,2%, à 1,44 milliard, depuis janvier – les hausses des taux et l’inflation rendent les promoteurs immobiliers plus frileux. La Multitechnique continue de souffrir du ralentissement temporaire des activités de Mobix (construction ferroviaire), tandis que la croissance de VMA (solutions technologiques intelligentes) s’essouffle. La lenteur des ventes des projets récents pèse sur la promotion immobilière.

Conclusion

L’action a mal réagi à la publication des semestriels. Malgré les 20% perdus depuis son abaissement, en juin, nous ne voyons aucune raison de revenir sur notre conseil. Les relèvements de taux continueront évidemment à freiner le marché de la construction l’an prochain.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 7,90 euros

Ticker: CFEB BB

Code ISIN: BE0003883031

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 201,8 millions EUR

C/B 2022: 7,5

C/B attendu 2023: 8

Perf. cours sur 12 mois: -16%

Perf. cours depuis le 01/01: -20%

Rendement du dividende: 5,1%