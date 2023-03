bpost limite les dégâts

Le groupe postal a fait preuve d’une belle résilience l’an dernier, mais 2023 ne sera pas non plus un long fleuve tranquille. Le chiffre d’affaires devrait progresser et les marges, rester sous pression. Le titre demeure toutefois digne d’achat.

Confronté à l’augmentation rapide des coûts salariaux, à une concurrence féroce et à une perte de confiance de la part des consommateurs, bpost s’est fixé pour priorité de limiter ses pertes. Et le groupe postal a répondu aux attentes au 4e trimestre: le chiffre d’affaires (CA) est resté stable, tandis que le bénéfice d’exploitation se contractait de 12,7%, à 77 millions d’euros, du fait de la pression sur les marges. Sur l’exercice 2022, le CA a augmenté de 1,5% mais le bénéfice d’exploitation a diminué de 20%, à 278,5 millions d’euros, non loin de la fourchette fixée en début d’année (280 à 310 millions d’euros), ce qui atteste la résilience de l’opérateur.

Le cru 2023 ne s’annonce pas non plus comme un long fleuve tranquille. Les six indexations salariales de l’an dernier se feront encore sentir. La direction s’attend à un CA en légère hausse, mais aussi à des pressions accrues sur les marges, si bien que le bénéfice d’exploitation devrait se situer entre240 et 260 millions d’euros. Au grand dam des investisseurs, la rentabilité est compromise. Toutefois, la valorisation est attrayante: un bénéfice d’exploitation de 250 millions d’euros justifie la capitalisation boursière de 980 millions d’euros. Grâce à l’abondant cash-flow disponible (près de 400 millions d’euros en 2022), la société peut sans problème distribuer 33% des bénéfices, soit un dividende de 0,4 euro par action.

Le bénéfice découle toujours principalement des activités belges. Le volume de courrier s’est tassé de 7,5%, mais les hausses de prix ont largement compensé ce déclin. Le volume des colis expédiés a gonflé de 1,5% seulement, notamment parce qu’Amazon assure désormais directement ses livraisons. Hors trafic Amazon, bpost a livré 7,5% de colis en plus; sa part de marché a augmenté. Le CA belge est attendu en hausse de 3 à 5%, mais les marges souffriront de la hausse des coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie. bpost mise sur une efficacité accrue, comme en témoigne la gestion efficace du pic de fin d’année.

L’activité logistique en Europe et en Asie, plus petite branche du groupe, a vu ses marges s’éroder du fait de la baisse du trafic de colis en provenance d’Asie et de la hausse des coûts. Le CA devrait se redresser cette année, surtout grâce à la forte croissance de l’activité logistique en Europe, mais la marge espérée (3 à 5%) reste faible.

Véritable moteur de la croissance à long terme du groupe, l’activité logistique en Amérique du Nord a vu progresser de 14% son CA et de 12% son bénéfice en 2022; la croissance a toutefois ralenti au 4e trimestre, avec un bénéfice d’exploitation en repli de 6%, notamment du fait du changement de stratégie d’Amazon, mais aussi parce que le marché se retrouve en surcapacité, ce qui est plus inquiétant. Le CA devrait s’amenuiser cette année et les marges, s’éroder en raison des hausses de salaire et de la pression sur les prix des deux côtés de l’Atlantique. Ces perspectives peu réjouissantes viennent assombrir les résultats annuels du groupe.

Conclusion

Dans un marché difficile, bpost est parvenu à limiter les dégâts en 2022 et devra continuer à le faire cette année. Le CA augmentera probablement mais les marges resteront sous pression. Les investisseurs déploreront certainement la baisse du bénéfice, mais ils trouveront une consolation dans la valorisation attractive, le ratio cours/bénéfice de 5 et le rendement du dividende de 8%, trois arguments qui constituent autant de raisons de maintenir notre conseil d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 4,9 euros

Ticker: BPOST

Code ISIN: BE0974268972

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 980 millions EUR

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 5

Perf. cours sur 12 mois: -19%

Perf. cours depuis le 01/01: -1,6%

Rendement du dividende: 8%