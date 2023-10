Biocartis va quitter la cote

C’est bien triste: les investisseurs qui ont cru en Biocartis et l’ont soutenue des années durant subissent de lourdes pertes, alors que, comme le rapport semestriel le montre, l’entreprise est en bonne voie pour atteindre l’équilibre.

Les résultats semestriels de l’entreprise de diagnostic établie à Malines ont été complètement éclipsés par la restructuration de sa dette et son refinancement annoncés simultanément. Les actionnaires sont tombés sous le choc quand il a été précisé en outre que la société serait liquidée, sans aucune compensation pour eux.

Les conditions de marché difficiles, la faiblesse de son bilan et sa grande consommation de liquidités ont rendu inaccessible le financement externe de Biocartis. Son CEO, Roger Moody, n’est pas parvenu à attirer de nouveaux investisseurs américains. Les créanciers garantis et les détenteurs d’obligations deviendront propriétaires du nouveau holding recapitalisé, non coté, qui poursuivra les activités de l’actuelle Biocartis. Les obligations non garanties échéant en 2027, d’une valeur de 16 millions d’euros, seront annulées. Les obligations convertibles, d’un montant de 116 millions d’euros, arrivant à échéance en novembre 2026 seront converties en actions du nouveau holding et les créanciers verseront à ce dernier 40 millions d’euros. Cette injection devrait lui permettre de tenir jusqu’à fin 2024, période où le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) devrait être redevenu positif.

Nous avions abaissé notre conseil en juin, après l’annonce de la restructuration, conscients de la nécessité pour Biocartis de se refinancer. Mais nous n’avions pas envisagé l’issue actuelle. Bien que la cotation de Biocartis ait été suspendue la veille du communiqué douloureux et puisse ne pas reprendre, nous faisons passer notre conseil à “vendre”.

Conseil: vendre

Risque: élevé

Rating: 3C

Cours: 0,29 euro

Ticker: BCART BB

Code ISIN: BE0974281132

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 27,2 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -62%

Perf. cours depuis le 01/01: -47%

Rendement du dividende: –