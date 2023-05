Biocartis entend s’imposer sur le marché américain

Les Etats-Unis constituant le plus vaste marché du diagnostic, l’entreprise fait bien de s’en remettre à un spécialiste américain du secteur.

Si la société belge spécialisée dans le diagnostic moléculaire a nommé l’Américain Roger Moody à sa tête, c’est dans l’espoir qu’il parvienne à l’imposer aux Etats-Unis. L’homme ne manque en tout cas pas d’expérience: il sait par exemple comment attirer des investisseurs américains ou mener au succès les petites entreprises du secteur, voire les revendre à de plus gros acteurs.

Biocartis avait déjà obtenu de la FDA l’approbation du test SeptiCyte RAPID (SR) d’Immunexpress, mais en février, elle a obtenu du même organe le premier feu vert pour un test de détection du cancer (MSI; cancer colorectal). Le test MSI peut donc être vendu à tous les types de laboratoires. Immunexpress soumettra cette année à la FDA une demande d’approbation de la version EDTA (tube de collecte de sang avec anticoagulant) du SR. En outre, toujours en 2023, le test de dépistage du cancer Idylla IDH1-2 commercialisé en février, le premier développé avec la nouvelle technologie FLEX, sera disponible dans le monde entier au terme de la phase pilote.

Les chiffres du premier trimestre n’ont rien d’enthousiasmant. Le chiffre d’affaires (CA) issu des produits a augmenté de 2%, à 10,8 millions d’euros, dont 8 millions sont attribuables aux ventes de cartouches de tests oncologiques (+16%). La marge brute a progressé de 3%, à 37%, et le cash-flow d’exploitation (Ebitda), de 12%, à -8,4 millions. Biocartis vise toujours pour 2023 un CA de 55-60 millions d’euros, une marge brute de 40-45% et un Ebitda de l’ordre de -25 à -28 millions. Cette année seront par ailleurs lancées les versions compatibles avec le mini-labo Idylla de trois tests développés par des partenaires de Biocartis (le test de dépistage du cancer du sein de Life Arc, une nouvelle version du test de détection du cancer de la peau de SkylineDX et le test de dépistage du cancer de la thyroïde de GeneproDX).

Conclusion

Si l’action Biocartis avait bien réagi à l’annonce de la nouvelle stratégie, elle a légèrement reculé après la mise à jour trimestrielle. Les Etats-Unis constituant le plus vaste marché du diagnostic, l’entreprise fait bien de s’en remettre à un spécialiste américain du secteur. Il est plus que temps de faire en sorte qu’elle devienne rentable. Pour l’investisseur bien conscient du risque.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 0,63 euro

Ticker: BCART BB

Code ISIN: BE0974281132

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 58,9 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -66%

Perf. cours depuis le 01/01: +14%

Rendement du dividende: –