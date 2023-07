Bientôt un premier catalyseur pour l’action Biotalys?

C’est au cours de ce troisième trimestre que l’entreprise belge agritech Biotalys saura (enfin) si son premier fongicide bio, l’Evoca, peut être commercialisé aux Etats-Unis.

L’Evoca est le produit le plus avancé du pipeline de Biotalys. Il protège certains fruits (fraises et raisins, entre autres) et légumes contre les maladies fongiques que sont le botrytis et l’oïdium. La décision de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a été différée à deux reprises en raison du caractère innovant de ce fongicide. S’il est approuvé, c’est aussi l’Agrobody Foundry, la plateforme technologique de Biotalys, laquelle développe des agents phytosanitaires biologiques à base de protéines dérivées d’anticorps de lamas, qui sera validée. Soulignons toutefois que le fongicide bio n’est pour l’heure qu’un produit de première génération, à tester sur plusieurs marchés et qui ne rapportera dans un premier temps que très peu. On s’attend à ce que l’Europe se prononce sur cette solution de protection végétale d’ici à 2025 et à ce qu’une nouvelle version du fongicide soit commercialisée aux Etats-Unis et en Europe d’ici à 2026. Biotalys s’y prépare depuis l’année dernière avec Novozymes, le plus grand producteur d’enzymes pour sociétés industrielles. En octobre dernier, les deux partenaires ont annoncé que leur étude de faisabilité était concluante; la production d’Evoca sera abondante et rentable. Ils envisagent d’ailleurs de collaborer plus étroitement encore, car Biotalys n’a pas que l’Evoca en cours de développement: il y a également quatre autres fongicides bio, un insecticide bio et un produit bactéricide bio.

En avril dernier, Biotalys et le spécialiste suisse de la protection des cultures Syngenta faisaient part de leur collaboration: en combinant les capacités de recherche et développement éprouvées de Syngenta avec la technologie révolutionnaire de la plateforme Agrobody Foundry de Biotalys, ils entendent développer et commercialiser des solutions bio pour des insectes spécifiques. Par cet accord, non seulement la plateforme de Biotalys a été validée une fois de plus à l’étranger, mais par ailleurs, l’agritech gantoise va pouvoir étoffer son pipeline sans trop mettre la main au portefeuille.

Le marché de la protection bio des cultures est en plein essor. Son taux de croissance annuel prévisionnel est de 13,1% sur la période 2019-2025. Sur ce très vaste marché, des solutions pourront être développées pour l’ensemble de la chaîne alimentaire, y compris au niveau de la conservation des aliments.

Biotalys a puisé 22 millions d’euros dans sa trésorerie en 2022 et consommera un peu plus de liquidités cette année. Au 31 décembre, ces dernières s’élevaient à 34,1 millions d’euros. Avec en sus les 7 millions d’euros levés récemment, l’entreprise pourra poursuivre le développement de son pipeline jusqu’au deuxième semestre de 2024.

Conclusion

L’action fluctue entre 5,5 et 7,5 euros depuis l’introduction en Bourse de Biotalys, en 2021. Si l’Evoca est approuvé aux Etats-Unis, c’est une étape cruciale de son histoire que l’entreprise franchirait. Bien entendu, elle ne deviendrait pas rentable d’emblée. En outre, et c’est l’élément auquel le marché accorde surtout de l’importance, elle va devoir lever encore un montant considérable – sans doute après l’approbation de l’Evoca. Quant au risque lié à sa plateforme technologique, il a déjà été considérablement réduit, Novozymes et Syngenta ayant témoigné leur confiance en elle. Selon nous, Biotalys sera rachetée un jour par un grand acteur du secteur agricole. Digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 5,96 euros

Ticker: BTLS BB

Code ISIN: BE0974386188

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 191,3 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -18,4%

Perf. depuis le 01/01: -12,4%

Rendement du dividende: –