Bientôt la moisson pour Gimv

Gimv a investi l’an passé un montant record de 260 millions d’euros. Vu les résultats engrangés par les entreprises en portefeuille, la société anversoise peut considérer les exercices qui viennent comme prometteurs.

L’inflation, la flambée des prix de l’énergie, la hausse des dépenses salariales et les ruptures des chaînes d’approvisionnement ont fait plonger le rendement du portefeuille de Gimv juste sous zéro durant l’exercice 2022/23 (clôture: le 31 mars). La perte nette atteignant 59,5 millions d’euros (2,2 euros par action), la valeur des fonds propres s’est établie à 48,2 euros par action, contre 50,4 euros au 31 mars 2022. En 2020/21 et 2021/22, Gimv avait réalisé un rendement de 27% et 20,4% encore. Le rendement moyen de son portefeuille ces 10 dernières années est de 13%; c’est bien, mais inférieur aux 15% auxquels la société d’investissement européenne de droit belge aspire à terme.

Reste que ce rendement est peut-être à portée de main. Gimv a investi l’an passé un montant record de 260 millions d’euros, répartis entre 9 nouvelles participations et 36 acquisitions au sein des participations existantes. En plus d’avoir mis l’intégralité de ses fonds propres à contribution, elle s’est légèrement endettée, pour arriver à un portefeuille de 1,52 milliard d’euros, un record. Pour Koen Dejonckheere, son CEO, elle va maintenant prendre soin de tout ce qu’elle a semé, avant de procéder à la récolte. L’homme espère que le climat restera favorable.

Favorable, celui-ci ne l’avait malheureusement pas été au premier semestre de 2022/23. La pression exercée sur les marges bénéficiaires et le besoin croissant de fonds de roulement avaient pesé sur la valorisation du portefeuille. Mais les résultats des entreprises détenues, qui s’étaient efforcées de réduire leurs coûts et d’augmenter leurs prix, se sont améliorés après l’été. Gimv a donc clos l’exercice sur un chiffre d’affaires en hausse de 24%, et un flux de trésorerie d’exploitation en très léger recul. Le portefeuille a progressé de 50 millions d’euros au cours de la seconde moitié de l’année.

La récolte dépendra également du contexte financier, dans lequel s’inscrivent notamment les relèvements de taux d’intérêt. La direction avertit que l’augmentation des frais de financement pourrait provoquer un ralentissement de l’activité capital-risque – en d’autres termes, il deviendrait plus difficile de vendre, moyennant de jolies plus-values, les entreprises détenues, alors que l’essentiel du dividende, justement, est financé par le produit de ces cessions. Gimv a cédé durant l’exercice pour 175 millions d’euros de participations, pour un prix équivalent à 1,8 fois en moyenne la valeur d’acquisition des sociétés vendues, dont la rentabilité s’était considérablement améliorée dans l’intervalle.

La politique qui consiste à ne pas revenir sur le dividende, au minimum, est maintenue. Rappelant que Gimv a distribué près d’un milliard d’euros de dividendes ces 15 dernières années, le CEO ajoute que si elle veut pouvoir maintenir ce rythme au cours de la décennie qui vient, il faudra que ses ventes, compte tenu du portefeuille de 1,5 milliard d’euros actuellement, lui rapportent 2 à 3 milliards d’euros.

Conclusion

Gimv sort d’une année difficile mais vu les résultats engrangés par les entreprises détenues, elle peut considérer les exercices qui viennent comme prometteurs. La hausse des taux d’intérêt rend les ventes moins lucratives, mais le – jeune – portefeuille est convenablement valorisé. Le titre se négocie moyennant une décote de 10% par rapport à la valorisation du portefeuille. Au dividende au choix du porteur, fixé à 2,6 euros, correspond un rendement de près de 6%. Nous recommandons toujours d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 44,40 euros

Ticker: GIMB BB

Code ISIN: BE0003699130

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,21 milliard EUR

C/B 2022/23: –

C/B attendu 2023/24: 10

Perf. cours sur 12 mois: -20,5%

Perf. cours depuis le 01/01: -1%

Rendement du dividende: 5,9%