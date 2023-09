Bel équilibre entre rendement et risque pour Vopak

Vopak publie des trimestriels exempts, comme souvent, de mauvaises surprises. Les prévisions pour l’exercice, précédemment relevées, sont donc confirmées. Les actionnaires apprécient manifestement l’évolution très cohérente et prévisible du groupe.

Vopak a clos le trimestre sur une augmentation de 6,2% de son chiffre d’affaires (CA), à 359 millions d’euros, par rapport à avril-juin 2022, mais sur une légère baisse (de 2,8 millions) en rythme trimestriel. Soit un CA de 721 millions d’euros pour le semestre (+8,9% en un an), malgré un désinvestissement (Savannah) de 25 millions et 2 millions de pertes de change. Le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) a dès lors atteint 245 millions d’euros au 2e trimestre, contre 249 millions au 1er. Le CA semestriel a bondi de 14% en un an; il est également plus élevé que le consensus, arrêté à 489 millions d’euros. Ce résultat est surtout dû à la croissance organique, mais aussi à la contribution de 10 millions d’euros des projets de croissance. Compte tenu de l’envolée des coûts, des retombées des désinvestissements (8 millions) et des pertes de change, l’on obtient un bénéfice consolidé de 207 millions d’euros (1,65 euro par action) pour le semestre, contre 128 millions un an plus tôt et un consensus de 201 millions d’euros (1,60 euro).

Le taux d’exploitation des capacités est passé de 92% à 91% d’un trimestre à l’autre. L’Ebitda sous-jacent du groupe avait atteint l’an dernier 887,2 millions d’euros. A l’issue du 1er trimestre, la direction avait fait passer de 910-950 millions à plus de 950 millions ses prévisions pour l’exercice. Elle les maintient aujourd’hui.

Conclusion

A un rapport cours/bénéfice de 10,5 et un rendement en dividende de 4,1% escomptés pour 2023, la valorisation n’est pas exagérée. Nous apprécions l’équilibre entre le rendement attendu et le risque (limité).

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 31,96 euros

Ticker: VPK NA

Code ISIN: NL0009432491

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 4,02 milliards EUR

C/B 2022: 13

C/B attendu 2023: 10,5

Perf. cours sur 12 mois: +48%

Perf. cours depuis le 01/01: +15%

Rendement du dividende: 4,1%