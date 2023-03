Bekaert résiste à la crise

En 2022, le tréfileur a montré qu’il était capable de générer de bons résultats indépendamment du cycle conjoncturel. Les investisseurs sous-estiment toujours le potentiel de croissance des activités qui contribuent à la transition climatique.

Si la hausse des coûts associée au recul des volumes a été funeste pour nombre d’entreprises des secteurs cycliques en 2022, Bekaert a pour sa part fait belle figure. Son CFO, Taoufiq Boussaid, a constaté qu’après un bon cru 2021, les événements de l’année écoulée avaient constitué le test parfait pour la stratégie de l’entreprise, qui avait su surmonter avec brio les défis rencontrés et montré qu’elle était capable de générer des résultats satisfaisants, indépendamment du cycle conjoncturel.

Le groupe belge spécialisé dans la transformation de fil d’acier a présenté des résultats conformes aux attentes pour 2022. Malgré la baisse de 9% des volumes, le chiffre d’affaires (CA) a progressé de 17%, à 5,7 milliards d’euros, car Bekaert a pu répercuter la hausse des coûts sur ses clients. Toutefois, la contraction des volumes, associée aux dépréciations sur les stocks de fil machine, a pesé sur les marges bénéficiaires. Le bénéfice d’exploitation sous-jacent a chuté de 10%, à 459 millions d’euros; mais avec une marge d’exploitation sous-jacente de 8,1%, la société a prouvé que la discipline en matière de fixation des prix et la concentration sur les activités à forte valeur ajoutée et/ou assorties de bonnes perspectives de croissance constituaient la stratégie à suivre. Saluant cette résilience, les investisseurs ont plébiscité l’action, qui a regagné 80% depuis son creux de l’automne dernier. Par rapport à 2019, le bénéfice d’exploitation sous-jacent a augmenté de 24% et le rendement des capitaux investis est passé de 9,5% à 19,5%.

Cependant, le ratio cours/bénéfice, de 8 seulement, montre que la transformation du groupe est sous-estimée. Au vu du contexte macroéconomique toujours délicat et malgré le bon début d’année, la direction a émis des perspectives prudentes pour 2023 et s’en tient à ses prévisions de moyen terme, soit une croissance annuelle du CA de 3% et une marge bénéficiaire moyenne de 9 à 11%. Ayant confiance en sa stratégie, elle a toutefois relevé le dividende de 10%, à 1,65 euro par action, et lancé un nouveau programme de rachat d’actions, d’une valeur de 120 millions d’euros.

La division Specialty Businesses, dont le bénéfice d’exploitation a quasiment doublé en 2022, atteignant 132 millions d’euros, apparaît comme un nouveau moteur de croissance grâce à des produits qui contribuent à la transition climatique. Bekaert commercialise notamment une technologie de production d’hydrogène aux marges élevées qui a généré 15 millions d’euros de CA l’an dernier, et devrait en rapporter 30 millions en 2023 et 100 millions dès 2025. Le CEO, Oswald Schmid, entend investir massivement, dès cette année, dans cette activité porteuse pour la décennie à venir. Le groupe poursuit également sa stratégie de croissance, en cédant des activités traditionnelles à faible marge; les activités de fil d’acier en Amérique du Sud ont ainsi été vendues pour 136 millions de dollars, soit 6 fois le cash-flow d’exploitation.

Conclusion

Malgré l’environnement difficile, Bekaert a réussi à maintenir ses résultats. L’accent mis sur les activités à forte valeur ajoutée et la discipline en matière de prix protègent les marges. Les investisseurs saluent cette amélioration structurelle de la rentabilité depuis plusieurs mois, mais la valorisation laisse encore une marge de redressement au cours. Les investisseurs sous-estiment toujours le potentiel de croissance des activités qui contribuent à la transition climatique. Dès lors, nous maintenons notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 44,8 euros

Ticker: BEK BB

Code ISIN: BE0974258874

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,56 milliards EUR

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 8

Perf. cours sur 12 mois: +43%

Perf. cours depuis le 01/01: +20%

Rendement du dividende: 3,7%