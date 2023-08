Bayer: pour l’investisseur patient

La perspective d’un bénéfice par action avoisinant les 5 euros dans quelques années nous incite à continuer de recommander l’achat de Bayer.

Fin juillet, Bayer avait prévenu que ses chiffre d’affaires (CA) et flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) seraient inférieurs à ses prévisions pour l’exercice. Il est ressorti du dernier rapport trimestriel publié que c’est surtout la division Phytotechnie qui est à la peine. Les herbicides à base de glyphosate ont généré 61% de recettes de moins que l’année dernière, non seulement parce que leurs prix ont baissé (-25%), mais aussi parce que les consommateurs écoulent leurs stocks avant d’en racheter, si bien que les volumes de vente ont reculé (-36%). Dans les segments clés de la division, le CA s’est accru de 5% mais cette hausse n’a pas compensé le recul dans le segment de la protection des cultures. L’Ebitda a baissé de 59%, à 725 millions d’euros. Pour l’exercice, Bayer prévoit désormais un tassement de 5% du CA à périmètre comparable et une marge d’Ebitda de 21%. Au départ, l’entreprise tablait sur une croissance de 3% et une marge de 25-26%.

Bayer a également revu à la baisse ses perspectives pour la division Produits pharmaceutiques. La marge d’Ebitda n’atteindra plus au minimum 29% mais environ 28%, et le CA ne croîtra plus de 1 %, il restera stable par rapport à l’exercice précédent. Au trimestre écoulé, le CA de ces produits (4,6 milliards d’euros) a déjà stagné sur une base comparable. Quant à l’Ebitda courant (hors éléments exceptionnels), il a chuté de 7%, à 1,4 milliard d’euros, en conséquence, principalement, de la cession d’activités non essentielles l’année dernière. Globalement, la hausse des ventes des nouveaux médicaments Nubeqa (cancer de la prostate) et Kerendia (lésions rénales chroniques) a compensé le recul de celles de Xarelto (anticoagulant). La division Santé des consommateurs affiche des résultats quasi inchangés.

Au deuxième trimestre, au niveau du groupe, le CA s’est contracté de 8%, à 11 milliards d’euros, et l’Ebitda courant a plongé de 25%, à 2,5 milliards d’euros.

Conclusion

Pour l’exercice, le bénéfice par action (BPA) devrait avoisiner les 3,50 euros, ce qui implique un ratio C/B de 15 environ. Etant donné que ce BPA pourrait être de 5 euros d’ici quelques années, quand les conditions de marché seront revenues à la normale et si une scission a eu lieu, nous maintenons notre conseil d’achat. Pour l’investisseur patient, donc.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 52,61 euros

Ticker: BAYN GR

Code ISIN: DE000BAY0017

Marché: Francfort

Capit. boursière: 51,76 milliards EUR

C/B 2022: 11,5

C/B attendu 2023: 15

Perf. cours sur 12 mois: +1%

Perf. cours depuis le 01/01: +6%

Rendement du dividende: 4,7%