Bayer: pour le marché, une scission partielle ne suffit pas

Le groupe étudie une scission partielle, mais les investisseurs veulent que la direction aille plus loin.

Plombé surtout par l’effet de change et d’autres éléments exceptionnels, le chiffre d’affaires (CA) de Bayer a reculé de 8%, à 10,3 milliards d’euros, au troisième trimestre. Le cash-flow d’exploitation (Ebitda) a reculé de 31%, à 1,7 milliard d’euros. La division Crop Sciences a vu ses ventes augmenter de 1% à périmètre constant, à 4,4 milliards d’euros, mais affiche une perte de 24 millions d’euros (contre un Ebitda normalisé de 629 millions d’euros un an plus tôt) en raison de la dégringolade du glyphosate, herbicide très contesté. La direction avait lancé un avertissement à ce sujet en juillet.

Dans la plus importante division, Pharmaceuticals, l’Ebitda normalisé s’est contracté de 9%, à 1,4 milliard d’euros, en raison de l’effet de change et de la hausse des coûts de développement de médicaments, notamment dans la thérapie génique. Le CA de la division a augmenté de 1%, à 11,8 milliards d’euros, et la marge d’Ebitda normalisée est restée stable, à 31,7%.

Dans la division Consumer Health, les ventes à périmètre comparable ont augmenté de 2%, à 1,4 milliard d’euros, mais l’Ebitda normalisé a reculé de 7%, à 313 millions d’euros. La pression sur les marges découle principalement du déstockage d’articles à marges relativement élevées (compléments alimentaires).

Conclusion

Contrairement aux trimestres précédents, Bayer est parvenu à maintenir son cash-flow disponible à un niveau raisonnable (1,6 milliard d’euros, -6%) et l’estime à 5 milliards d’euros en 2024, grâce à des mesures de réduction des coûts et à la normalisation des conditions de marché. La valorisation attrayante du groupe résulte de la somme des différentes divisions. Le marché estime insuffisante la scission partielle envisagée de la division Crop Sciences ou Consumer Health. Jugeant le dévissage du cours exagéré, nous recommandons de nouveau d’acheter l’action.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 40,25 euros

Ticker: BAYN GR

Code ISIN : DE000BAY0017

Marché: Francfort

Capit. boursière : 39,55 milliards EUR

C/B 2022: 11,5

C/B attendu 2023: 6,5

Perf. cours sur 12 mois: -18%

Perf. cours depuis le 01/01: -16%

Rendement du dividende : 6,0%