Basic-Fit a renoué avec ses niveaux d’avant-crise

La chaîne de clubs de fitness prévoit de franchir cette année le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires. L’Ebitda devrait selon nous pouvoir progresser de 40%.

En 2022, Basic-Fit a vu le nombre de ses clubs de fitness augmenter de 185 unités, pour s’établir à 1.200 (+18%). La chaîne en compterait plus encore si tous les permis de construire lui avaient été octroyés dans les temps. C’est en Espagne (+61%) et en France (+23%) que la croissance a été la plus robuste, et ce sera encore le cas cette année. En 2022, Basic-Fit a ouvert trois clubs, les premiers d’une longue série, en Allemagne. Elle entend ouvrir 200 nouveaux clubs au bas mot cette année, conformément à son objectif, inchangé, de 200-300 par an. Au terme des 10 premières semaines de 2023, 64 nouvelles succursales avaient déjà ouvert. L’an dernier, le nombre d’abonnés à Basic-Fit a crû de 51%, à 3,35 millions. Mi-mars 2023, ce chiffre était déjà passé à 3,58 millions, mais l’on sait que la croissance du nombre d’adhérents est toujours plus importante au premier trimestre.

L’an passé, la chaîne a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 794,6 millions, légèrement inférieur au consensus. A 203,8 millions d’euros, le cash-flow d’exploitation sous-jacent (Ebitda) a pour sa part dépassé quelque peu les attentes. La marge d’Ebitda a grimpé de 9,3% en 2021 à 25,6% en 2022 et le bénéfice net courant s’est élevé à 11,3 millions d’euros, ou à 0,17 euro par action, contre une perte de -1,49 euro par action en 2021. La dette nette s’est accrue, de 548 à 694 millions d’euros, mais est restée conforme aux exigences des créanciers. Il ne faut dès lors pas s’attendre à une nouvelle augmentation de capital à court terme.

Basic-Fit prévoit de franchir cette année le cap du milliard d’euros de CA, ce qui implique une croissance d’au moins 20%. La direction n’a rien avancé s’agissant de la rentabilité, mais grâce aux économies d’échelle notamment, une progression de l’Ebitda de 40% nous paraît possible.

Conclusion

Nous tablons sur un bénéfice récurrent par action de 0,51 euro pour 2023. Après la hausse de son cours de ces dernières semaines, l’action est cependant loin d’être bon marché. Et il reste à voir si les consommateurs souscriront encore aux abonnements plus chers en cas de récession. Nous maintenons par conséquent notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 36,66 euros

Ticker: BFIT NA

Code ISIN: NL0011872650

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 2,42 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 35

Perf. cours sur 12 mois: -12%

Perf. cours depuis le 01/01: +50%

Rendement du dividende: –