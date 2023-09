Barrick Gold génère un appréciable rendement

La production de cuivre et d’or du groupe devrait croître de pas moins de 25% d’ici 2029: un acteur à ne pas négliger, donc, surtout avec le changement de cap attendu en matière de taux.

Alors que les taux d’intérêt sont orientés à la hausse, l’action minière affiche de bons résultats, et la croissance devrait perdurer. Barrick Gold a réalisé ces 12 derniers mois un rendement total (revenus du dividendes inclus) de 11%; c’est beaucoup, d’autant que les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) sont passés de 2,5% à 5,5% sur cette même période.

Les relèvements de taux rendent les investissements dans l’or, non productifs d’intérêts, moins intéressants. Mais dès que les taux directeurs de la Fed auront dépassé leur sommet, les choses devraient changer. Avec ses 13 mines d’or, ses trois mines de cuivre et ses divers projets dans ces deux métaux, Barrick Gold opère dans 19 pays, répartis sur quatre continents. Sis au Canada, il est numéro deux (après Newmont) en termes de production; il est suivi de près par Agnico-Eagle Mines, à qui une série d’acquisitions ont permis d’opérer un sérieux bond en avant.

Barrick Gold dispose de 76 millions d’onces troy de réserves d’or prouvées. L’envolée des coûts de production et la stabilité du cours de l’or ont fait de 2022 une année à oublier au plus vite. Marc Bristow, le CEO, ne cherche pas la croissance pour la croissance: il préfère de loin l’expansion organique aux acquisitions coûteuses. Le groupe nous semble très bien positionné pour profiter de la dynamique du marché. Il possède six mines d’or ‘‘Tier 1’’, c’est-à-dire des sites que caractérisent une capacité de production de 500.000 onces par an au moins, de faibles charges d’exploitation et une durée de vie de 10 ans au minimum.

Conclusion

Le groupe table non pas sur un maintien, mais sur une croissance d’environ 25% de sa production d’or et de cuivre entre fin 2022 et 2029. Il faudra compter avec lui, surtout si les taux d’intérêt se stabilisent et que l’or recommence à attirer les investisseurs.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 16,12 dollars

Ticker: GOLD US

Code ISIN: CA0679011084

Marché: NYSE

Capit. boursière: 28,4 milliards USD

C/B 2022: 23

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: +11%

Perf. cours depuis le 01/01: -6%

Rendement du dividende: 2,5%