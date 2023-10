Barco sanctionné pour sa mise à jour trimestrielle

Deux abaissements des prévisions pour l’exercice en cours en l’espace de trois mois ne sont pas bons pour la crédibilité du groupe.

Un seul trimestre, le premier, aura été bon, cette année! Au sortir du deuxième, la direction de Barco avait revu à la baisse la croissance prévisionnelle du chiffre d’affaires (CA) pour l’exercice, de 10-15% à 7-9%. Hélas, la tendance négative s’est poursuivie au troisième trimestre, au point qu’il a fallu réajuster les prévisions une nouvelle fois: Barco ne s’attend plus à une progression du CA en glissement annuel. En outre, la marge d’Ebitda ne sera plus d’“au moins 14%”, mais d’“environ 14%”.

Au troisième trimestre, le CA a baissé de 12% en un an, à 229,6 millions d’euros. Hors effet de change, il s’est replié de 9%. Le CA cumulé des trois premiers trimestres est de 2% supérieur à son niveau de l’an passé. L’on déduit dès lors de la revue des perspectives que le CA reculera en glissement annuel au quatrième trimestre également.

De début juillet à fin septembre, seule la division Entertainment s’en est bien sortie, avec une baisse du CA de seulement 1% en un an, à 103,7 millions d’euros. Les attentes étaient plus élevées, mais la reprise en Chine est plus lente qu’escompté. Il y a quelques bonnes nouvelles également, comme la bonne santé du segment Immersive Experience (projecteurs pour événements et installations fixes) ou la hausse des revenus récurrents du segment Cinema-as-a-Service. La division Enterprise a enregistré une baisse de 13% de son CA, à 64,6 millions d’euros. L’outil de réunion ClickShare gagne des parts de marché, mais les entreprises investissent peu pour l’heure. Beaucoup d’entre elles repensent la taille de leurs salles de réunion et espaces de bureaux, car un nombre croissant d’employés travaillent plus souvent à la maison. Barco adapte en ce moment le modèle économique du segment des murs vidéo (Large Video Walls). C’est la performance de la division Healthcare qui a le plus déçu. Son CA a chuté de 27%, à 61,9 millions d’euros. En cause, toujours: la lenteur de la reprise en Chine. Mais pas seulement. Aux Etats-Unis, le CA a baissé après l’expiration d’un contrat; Barco, qui s’attelle à en conclure de nouveaux, s’attend à une amélioration en 2024.

Le carnet de commandes évolue à l’image du CA. Au troisième trimestre, il valait 239,9 millions d’euros, ou 1% de moins qu’un an plus tôt et quelque 20 millions d’euros en deçà du consensus. Sa valeur est aujourd’hui de 523,4 millions d’euros, soit 3% de plus qu’au sortir du troisième trimestre. Si les divisions Entertainment et Enterprise ont vu leurs commandes bondir de 7% et de 12% respectivement, Healthcare les a quant à elle vues baisser de 25%.

Barco maintient heureusement ses perspectives à long terme: une croissance du CA comprise entre 5 et 10% et une marge d’Ebitda située entre 14 et 18%. Le groupe entend y parvenir grâce à de nouveaux produits, un contrôle strict des coûts et une augmentation de sa part de marché. Au sujet de l’année prochaine en revanche, le flou règne. Du climat économique mondial, et plus encore, de l’évolution en Chine, dépendra en grande partie la forme de Barco, que l’on sait une entreprise cyclique. Ses liquidités s’élevaient à 203 millions d’euros à l’issue du premier semestre. En raison de la dépréciation de son action, le rendement est passé à 3% (brut).

Conclusion

Deux abaissements des prévisions en l’espace de trois mois ne sont pas bons pour la crédibilité du groupe. Il ne regagnera la confiance du marché au cours des prochains trimestres qu’avec de meilleurs résultats. Il faudra attendre le 8 février pour découvrir sa nouvelle mise à jour. Cependant, parce qu’il est très bien positionné sur son marché et affiche un bilan sain, nous relevons d’ores et déjà notre conseil.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 14,67 euros

Ticker: BAR BB

Code ISIN: BE0003790079

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,4 milliard EUR

C/B 2022: 17,5

C/B attendu 2023: 15

Perf. cours sur 12 mois: -31%

Perf. cours depuis le 01/01: -38%

Rendement du dividende: 3%