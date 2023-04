Barco confirme ses pronostics

Le chiffre d’affaires et les commandes sont conformes aux attentes au premier trimestre de 2023. A 27 fois les bénéfices escomptés, Barco est correctement valorisé. Le titre reste en portefeuille, mais la position n’est pas étoffée.

Bien que dépourvue de surprise, la brève mise à jour trimestrielle va dans le sens des objectifs annuels de Barco. Les chiffres relatifs à la rentabilité du groupe et de ses divisions, l’évolution des cash-flows et la position de trésorerie ne seront communiqués qu’en juillet, en même temps que les semestriels. Les investisseurs se contenteront pour l’heure du chiffre d’affaires (CA) et des commandes, conformes aux attentes entre janvier et mars.

Barco a clos le trimestre sur un CA de 247 millions d’euros (consensus: 245 millions), en hausse de 20% en glissement annuel, ou de 18% à taux de change constants. La division Divertissement s’est distinguée par une croissance de 55%, à 104,3 millions d’euros, de son CA, soit 42% du CA du groupe et près de 10 millions de plus que les prévisions. Bien que la Chine n’ait commencé à se redresser, grâce à la levée des confinements, que vers la fin du trimestre, Barco a pu exploiter sa position sur le marché des projecteurs laser. Au sein du segment Entreprises, le CA a progressé de 12%, grâce en partie aux augmentations de prix des ClickShare, le 1er janvier. Le CA du segment Soins de santé a cédé 5%; certains projets s’achèvent peu à peu, alors que d’autres sont toujours en cours d’installation, de sorte que l’on se trouve dans une sorte de phase de transition. La situation se normalisera dans le courant de l’année. Les prises de commandes ont bondi de 16% en rythme annuel, à 286,6 millions d’euros. A ce chiffre supérieur au consensus correspond un rapport commandes/facturation de plus de 1, annonciateur d’une croissance du CA. A l’issue du 1er trimestre, le carnet de commandes atteignait 530,1 millions d’euros, soit le même montant qu’un an plus tôt, mais en hausse de 6,8% depuis la fin décembre; ici encore, c’est Divertissement qui a tiré l’attelage, avec une croissance de 63%, à près de 155 millions d’euros (54% du total). Les commandes dans l’activité cinéma numérique sont plus importantes qu’avant la crise sanitaire. Le carnet de commandes a reculé de 5% en un an dans le pôle Entreprises, pour 20% dans la Santé.

La direction prévoit une croissance de 10-15% du CA pour cette année. La marge d’Ebitda (Ebitda/cash-flow opérationnel) sera de 14% au moins, contre 12% en 2022. La trésorerie nette était tombée à 264 millions d’euros fin 2022, mais les flux de trésorerie devraient se redresser cette année, du fait de la diminution du fonds de roulement. Le dividende s’établit désormais à 0,44 euro par action (+ 10%).

Conclusion

Le soutien apporté par la vigueur du dollar diminue largement. Au vu des projections de croissance du CA et des marges, le bénéfice devrait pouvoir approcher 1 euro par action. Les résultats depuis janvier sont bons et à 27 fois les bénéfices escomptés, Barco est correctement valorisé. L’action peut rester en portefeuille, mais nous attendrions pour étoffer notre position.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 26,80 euros

Ticker: BAR BB

Code ISIN: BE0003790079

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,5 milliards EUR

C/B 2022: 32

C/B attendu 2023: 27

Perf. cours sur 12 mois: +36%

Perf. cours depuis le 01/01: +13%

Rendement du dividende: 1,6%