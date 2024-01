Baisse de la qualité de Boeing et donc, de l’action

Ses déboires s’accumulant, Boeing a vu, après le détachement d’une porte en plein vol sur un avion 737 MAX 9 d’Alaska Airlines, son action perdre une bonne partie du gain (de près de 40 %) enregistré l’an passé.

Or c’est ce modèle Boeing, qui n’en est pas à son premier problème technique, qui génère la plus grande partie du cash-flow de l’avionneur. C’est pourquoi les investisseurs ont rapidement fait chuter l’action de 12 %. Boeing admet que les contrôles de qualité ne sont pas suffisants actuellement et va augmenter le nombre d’inspections.

Boeing prévoyait de livrer en 2023 400 à 450 appareils 737, mais il avait revu ses ambitions à la baisse, à 375 à 400 unités. Il vise les 600 monocouloirs à l’horizon 2025-2026. Le carnet demeure bien garni : 6.000 avions passagers en commande, pour une valeur totale de plus de 400 milliards de dollars. Cela dit, des commandes peuvent être annulées. Ce chiffre montre surtout que le trafic de passagers continue de progresser. L’IATA prévoit une croissance du nombre de passagers de 9 %, à 4,7 milliards, en 2024. Le record de 2019 serait alors battu. Pourtant, l’avionneur ne s’est pas encore totalement remis de la crise sanitaire, puisque sa marge d’exploitation est toujours négative (-8,6 %, au 3e trimestre de 2023), et le restera sans doute cette année. Le flux de trésorerie disponible devrait avoisiner les quatre milliards de dollars, en 2023, mais grimpera à environ 10 milliards dans deux ou trois ans si Boeing atteint l’objectif de vente qu’il s’est fixé. Boeing pourra alors réduire encore sa dette nette, de près de 39 milliards de dollars. En raison de cette dette élevée, Boeing ne verse plus de dividendes depuis plusieurs années et a cessé de racheter ses actions. Il ne devrait pas en aller autrement à court terme.

Conclusion

La valeur de l’actif économique (entreprise value) de Boeing s’élève à seulement deux fois le chiffre d’affaires attendu. L’avionneur renouera avec la rentabilité dès 2025. Si l’action continue de corriger, elle pourrait redevenir intéressante. Pour l’instant, notre recommandation demeure de la conserver.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 217,7 dollars

Ticker : BA US

Code ISIN : US0970231058,

Marché : NYSE

Capit. boursière : 131,7 milliards USD

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : 48,3

Perf. cours sur 12 mois : +1,6 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -16,5 %

Rendement du dividende :