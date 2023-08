Aucun problème de nature opérationnelle pour Aedifica

Bien que douloureuse pour les actionnaires, l’augmentation de capital a fait chuter l’endettement de 45,6% à un bon 39%. Nous accordons à son calendrier le bénéfice du doute.

L’acteur majeur de l’immobilier de soins a procédé en juillet à une augmentation de capital qui s’est soldée par une dilution de 18%. L’opération s’est effectuée au prix de 52 euros par action, contre 83,50 euros encore en octobre 2020, dernière fois où les investisseurs privés avaient été invités à souscrire. Le CEO Stefan Gielens a défendu la démarche, en soulignant l’importance qu’il accorde au taux d’endettement et au “trésor de guerre”: selon lui, même l’immobilier de soins se mue très rapidement en un marché où il est essentiel d’être perçu comme plus apte à acquérir que contraint de vendre.

Sur le plan opérationnel, les semestriels ne recèlent aucune mauvaise surprise. La juste valeur des investissements immobiliers a atteint 5,76 milliards d’euros (à fin 2022: 5,70 milliards). Les revenus locatifs nets ont bondi de 18% en glissement annuel, à 154,7 millions, et de 5,1% à portefeuille inchangé en six mois. Le bénéfice est passé à 2,76 euros par action entre janvier et juin (+17% par rapport à fin juin 2022). Sur fond d’augmentation des taux d’intérêt, les effets nets des variations de la juste valeur des instruments de couverture ont atteint 77,48 euros par action (à fin 2022: 75,84 euros).

Le dividende prévisionnel reste fixé à 3,80 euros bruts par action (3,70 euros pour 2022) et le bénéfice prévisionnel est relevé, de 4,78 à 4,85 euros par action. L’augmentation de capital a fait chuter l’endettement de 45,6% à un bon 39%.

Conclusion

Nous accordons au calendrier de l’augmentation de capital le bénéfice du doute. L’opération a par ailleurs fait tomber le cours à son niveau le plus bas en cinq ans. Avec son “trésor de guerre” et son faible taux d’endettement, Aedifica s’estime mieux armée. L’augmentation de capital nous incite à relever notre recommandation (capitaux abondants, et valorisation inférieure à la valeur intrinsèque).

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 57 euros

Ticker: AED BB

Code ISIN: BE0003851681

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,72 milliards EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 11,5

Perf. cours sur 12 mois: -42%

Perf. cours depuis le 01/01: -24%

Rendement du dividende: 6,8%