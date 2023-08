Atenor, déficitaire et endetté

Rien, malgré la forte dépréciation de l’action, ne nous encourage à relever notre conseil à ce stade.

Les temps sont durs, pour les investisseurs en immobilier en général et pour les actionnaires du promoteur Atenor en particulier. Son action, qui a perdu 57% de sa valeur depuis le début de l’année, est la moins performante de l’indice Bel Small; l’annonce d’Atenor, le 17 mai, après la publication de sa mise à jour relative au 1er trimestre, que le secteur de l’immobilier neuf traversait une crise, n’y est bien entendu pas pour rien. Un certain nombre de projets (sur les 35 en portefeuille) devaient être cédés, quitte à ce que ce soit aux conditions du marché, et une augmentation de capital n’était pas à exclure, avait précisé le CEO. Elle aura lieu en septembre, par apport en numéraire avec droit préférentiel pour les actionnaires existants; ce qui nous préoccupe, c’est que ceux d’entre eux qui n’exerceront pas leur droit le verront perdre toute sa valeur.

Le rapport semestriel confirme que la hausse constante des coûts de financement, associée à la stagnation du marché commercial, aggrave la situation d’Atenor. Depuis la crise sanitaire, le promoteur n’a pratiquement pas réalisé de bénéfices. Cette fois, il a éprouvé une lourde perte (-53,8 millions d’euros, ou -7,99 euros par action), due essentiellement à la réduction de la valeur de cinq projets (total: -39,2 millions d’euros). Au vu de la nouvelle augmentation de la dette financière nette, à 895,6 millions d’euros (867,5 millions à fin 2022), pour une trésorerie de 24 millions d’euros, une augmentation de capital se justifie sans aucun doute. Nous déplorons, dans ce contexte, que la direction ait décidé, au printemps, de relever le dividende de 5% (de 2,54 à 2,67 euros brut par action); sur la base du cours actuel de l’action, le rendement s’élève à près de 13%. A l’évidence, le dividende au titre de 2023 sera réduit nettement, voire supprimé, car Atenor sera plus que probablement déficitaire au 2d semestre également.

Conclusion

Nous avions heureusement abaissé notre conseil après la présentation des résultats annuels, en mars. Rien, malgré la forte dépréciation de l’action, ne nous encourage à le relever à ce stade. Attendons les modalités de l’augmentation de capital.

Conseil: conserver/attendre

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 21 euros

Ticker: ATEB BB

Code ISIN: BE0003837540

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 155,9 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -56%

Perf. cours depuis le 01/01: -57%

Rendement du dividende: 12,7%