Atenor agit face à la “crise immobilière persistante”

Le promoteur immobilier est contraint de prendre des mesures d’urgence. Désormais, on ignore à combien s’élèvera le prochain dividende.

Depuis la crise sanitaire, le marché doute de l’avenir des immeubles de bureaux et donc, du potentiel de redressement de l’action du promoteur immobilier, que la hausse des taux d’intérêt n’aide pas. Les résultats de l’exercice 2022 ont donné raison au marché: Atenor accuse une légère perte (-0,84 million d’euros, ou -0,13 euro par action) par rapport à 2021. La direction avait néanmoins annoncé maintenir la politique de dividende, lequel augmenterait de 5%, passant de 2,54 à 2,67 euros brut par action, bien que la trésorerie se soit amenuisée (de 92,1 millions d’euros fin 2021 à 25,2 millions d’euros fin 2022) et que la dette financière se soit accrue (de 742,4 millions d’euros fin 2021 à 867,5 millions d’euros fin 2022).

Deux mois plus tard, lors de la présentation de la mise à jour relative au premier trimestre, invoquant soudain la “crise immobilière persistante”, le promoteur a annoncé devoir prendre quelques “mesures d’urgence”, parmi lesquelles la réinitialisation de la procédure du dividende optionnel et la cession de projets (la vente de quelque 10%, ou 130.000 m², du portefeuille est envisagée) aux conditions actuelles du marché – qui sont loin d’être optimales. En outre, Atenor va poursuivre sa stratégie de remplacement graduel et partiel du financement sur les marchés financiers par des financement de projets.

Conclusion

Estimant, au vu de la poursuite de la hausse des taux d’intérêt et de l’attentisme des investisseurs, que 2023 serait encore une année de “transition” pour Atenor, nous avions ajusté notre conseil après la publication du rapport annuel. Seul le relèvement du dividende justifiait de conserver l’action. Le montant du prochain dividende est désormais incertain. C’est pourquoi, même si le cours de l’action a chuté nettement depuis l’abaissement de notre conseil, nous ne le relevons pas.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 32,30 euros

Ticker: ATEB BB

Code ISIN: BE0003837540

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 227,36 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -42%

Perf. cours depuis le 01/01: -33%

Rendement du dividende: 8,4%