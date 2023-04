ASML enregistre peu de nouvelles commandes

En ce début d’année, le fabricant de machines de semi-conducteurs a dépassé les attentes. Le peu de nouvelles commandes enregistrées n’est pour l’instant pas problématique, car le carnet de commandes est bien rempli.

ASML a généré un chiffre d’affaires (CA) de 6,7 milliards d’euros au 1er trimestre de 2023, dépassant les prévisions (6,1 à 6,5 milliards d’euros) grâce à une accélération des livraisons et homologations de machines. Grâce, aussi, à des marges supérieures aux attentes, le bénéfice net a agréablement surpris, à 2,0 milliards d’euros (4,96 euros par action). ASML table sur un deuxième trimestre à l’avenant et, désormais, un bénéfice par action de 19,60 euros en 2023 (18,15 euros initialement attendus) et 22,40 euros en 2024 (21,80 euros précédemment escomptés).

Un bémol toutefois: les nouvelles commandes ont chuté à 3,7 milliards d’euros, contre 7 milliards encore au 4e trimestre de 2022. Heureusement, le carnet de commandes était déjà bien rempli, si bien que même ce niveau plus bas ne compromettra pas les prévisions de CA pour 2023 et 2024; pour 2025, un certain nombre de commandes sont déjà enregistrées.

Les capacités étant inférieures à l’offre, le ralentissement dans le secteur des puces ne portera probablement pas préjudice à ASML, d’autant plus que la demande va probablement repartir à la hausse avec le développement de l’intelligence artificielle. Les perspectives à long terme restent donc favorables.

Conclusion

Le titre ASML affiche une valorisation élevée, surtout dans le contexte actuel d’inflation marquée et de hausse des taux d’intérêt, qui a changé la donne par rapport aux années précédentes. Toutefois, les fortes attentes incluses dans la valorisation du titre ont jusqu’à présent toujours été satisfaites, voire dépassées. Les prévisions de bénéfices sont plus fréquemment revues à la hausse qu’à la baisse.

Mais même en mettant dans la balance tous ces arguments, le bilan solide et l’excellent positionnement sur le marché, nous pensons qu’un ratio cours/bénéfice proche de 30 est trop élevé pour une justifier l’achat.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 566,90 euros

Ticker: ASML NA

Code ISIN: NL0010273215

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 237,3 milliards EUR

C/B 2022: 41

C/B attendu 2023: 29

Perf. cours sur 12 mois: +1%

Perf. cours depuis le 01/01: +10%

Rendement du dividende: 1,1%