ASML a relevé le chiffre d’affaires prévisionnel

Le chiffre d’affaires d’ASML continue de croître et les marges bénéficiaires sont supérieures aux attentes. Le groupe a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice.

La direction, qui tablait au départ sur une croissance de 25% du chiffre d’affaires pour 2023, s’attend désormais à une hausse de 30%. Les ventes de machines Deep Ultraviolet ont dépassé les attentes et le CEO d’ASML, Peter Wennink, affirme que l’incidence sur elles des restrictions à l’exportation restera plutôt limité. ASML est en effet entraîné contre son gré dans un jeu géopolitique sur lequel il n’a pas de prise. Les restrictions d’exportation vers la Chine de ses machines permettant de produire des puces les plus avancées sont en vigueur depuis le mois de mars et seront étendues à l’ensemble de ses équipements à compter du 1er septembre. Après les Etats-Unis et les Pays-Bas, le Japon restreint lui aussi les exportations vers la Chine d’équipements de fabrication de semi-conducteurs.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’est accru de 27% en glissement annuel, pour s’établir à 6,9 milliards d’euros, dans le haut de la fourchette prévisionnelle (de 6,5 à 7 milliards d’euros). A 51,3%, la marge brute a agréablement surpris (attentes: 50-51%). ASML a contré l’inflation des coûts en relevant ses étiquettes. Le nombre de commandes a augmenté en rythme trimestriel (le montant des commandes est passé de 3,75 milliards d’euros au premier trimestre à 4,5 milliards d’euros au deuxième), mais a diminué en glissement annuel (8,5 milliards d’euros au deuxième trimestre de 2022). La valeur du carnet de commandes reste très importante, à environ 38 milliards d’euros. Pour le trimestre en cours, le chiffre d’affaires est attendu à 6,5-7 milliards d’euros et la marge brute devrait tourner autour de 50%.

Le CEO se montre prudent au sujet des trimestres à venir. Les fabricants de PC, d’ordinateurs portables, de téléphones mobiles et d’autres appareils électroniques grand public achètent moins de puces, d’une part parce qu’ils réduisent leurs stocks, et d’autre part parce que les consommateurs reportent leurs achats. Durant la crise sanitaire, on a assisté à une pénurie de semi-conducteurs et tout le monde s’était mis à en stocker. Dans la plupart des segments, l’on ne parle plus de pénurie et le ralentissement de l’économie ramène les stocks à des niveaux normaux. Mais Peter Wennink est positif quant au long terme. Les tendances telles que l’IA, l’électrification et la transition énergétique garantissent une forte demande de machines à semi-conducteurs. A la fin de l’année dernière, ASML pronostiquait pour 2025 un chiffre d’affaires compris entre 30 et 40 milliards d’euros et pour 2030, un chiffre d’affaires compris entre 44 et 60 milliards d’euros. Les marges augmenteront progressivement, pour atteindre 54 à 60%.

ASML disposait de 6,35 milliards d’euros de liquidités au sortir du deuxième trimestre, soit un peu moins que trois mois plus tôt (6,65 milliards d’euros), mais nettement plus qu’un an auparavant (4,4 milliards d’euros). Dans le cadre du programme en cours, ASML a racheté environ 0,8 million d’actions au deuxième trimestre, pour un total de 500 millions d’euros. Les actionnaires ont également perçu un dividende final de 1,69 euro, ce qui porte le montant total pour l’exercice 2022 à 5,8 euro par action. Un premier dividende intermédiaire de 1,45 euro par action sera versé le 10 août.

Conclusion

Au fil de ces derniers mois, l’action s’est rapprochée de son plus haut historique, atteint en novembre 2021. Avec une hausse de près de 30% depuis le début de 2023, elle surperforme nettement l’AEX. A 33 fois le bénéfice attendu, elle n’est vraiment pas bon marché. Toutefois, les perspectives favorables à long terme nous incitent à maintenir notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 620,7 EUR

Ticker: ASML NA

Code ISIN: NL0010273215

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 250 milliards EUR

C/B 2022: 44

C/B attendu 2023: 31

Perf. cours sur 12 mois: +17,4%

Perf. cours depuis le 01/01: +20%

Rendement du dividende: 0,9%