argenx: l’efgartigimod n’est pas parfait

Une fois n’est pas coutume, argenx a fait part de résultats d’étude clinique décevants avec son produit phare, l’inhibiteur de FcRn efgartigimod.

L’étude de phase III au cours de laquelle l’efgartigimod a été administré par voie sous-cutanée à des sujets atteints du PTI n’a en effet pas atteint les critères d’évaluation primaires et secondaires. Pourtant, administré par intraveineuse pour la même indication en 2022, il s’était révélé efficace au terme d’une étude de phase III également.



Ce ne sont que de premiers résultats: l’entreprise a indiqué lors de sa Journée investisseurs qu’elle devait encore analyser l’ensemble des données de l’étude, qu’elle présentera plus tard. L’on sait déjà qu’un grand nombre de patients ayant reçu le placebo – trois fois plus que lors de l’étude précédente (intraveineuse) – ont rapporté des améliorations. En outre, aucun problème n’est apparu en termes de sécurité et de mécanisme d’action (réduction drastique des anticorps IgG). Tim Van Hauwermeiren, le CEO, présume que si les critères n’ont pas été atteints, c’est lié à la biologie spécifique de la maladie complexe qu’est le PTI. La molécule pourra néanmoins se révéler efficace dans d’autres indications encore.



Les analystes ne s’attendant plus à ce qu’une nouvelle demande d’approbation soit déposée en Europe et aux Etats-Unis pour le PTI, ils ont abaissé leurs objectifs de cours de 10% en moyenne. Mais n’oublions pas qu’une demande a été introduite au Japon (intraveineuse); la décision est attendue pour le 1er trimestre de 2024. Les analystes estiment que le traitement du PTI dégagera un chiffre d’affaires (CA) compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars, contre 2-3 milliards pour le traitement (approuvé) de la myasthénie et 1,5-2 milliards pour celui de la PIDC (dépôt de la demande d’approbation aux Etats-Unis avant la fin de l’année).

Dans quelques semaines seront dévoilés les résultats de l’essai de phase III sur le pemphigus vulgaire (PV) et la décision d’argenx de poursuivre ou non l’étude de phase II sur la pemphigoïde bulleuse. Les analystes anticipent pour le traitement du PV un CA total de 1 à 1,5 milliard de dollars.

Conclusion

L’année prochaine suivront encore de nombreux autres résultats d’études sur l’efgartigimod, mais également davantage de données sur l’ARGX-117, l’autre candidat médicament susceptible de former à lui seul un pipeline en un produit. Dans l’attente de toutes ces nouvelles, nous maintenons notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

