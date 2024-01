Archer Daniels Midland s’est suffisamment dépréciée !

L’action ADM est entrée dans une phase baissière après qu’elle a atteint un pic quand la guerre en Ukraine a éclaté. Sa valorisation est actuellement de 30 % inférieure à la moyenne décennale.

Le géant américain Archer Daniels Midland (ADM) produit et transforme des matières premières agricoles. Son chiffre d’affaires (CA) a franchi le seuil des 100 milliards de dollars (101,8 milliards) pour la première fois en 2022. Son bénéfice net courant par action (+52,4 %, à 7,85 dollars, contre 5,15 dollars en 2021) et son bénéfice d’exploitation brut courant (+41,2 %, à 6,6 milliards de dollars, contre 4,6 milliards en 2021) avaient dès lors également atteint des niveaux record. De l’abondant flux de trésorerie, 2,3 milliards de dollars avaient été redistribués aux actionnaires ; 0,9 milliard en dividendes et 1,45 milliard de dollars grâce aux rachats d’actions. La direction s’était montrée optimiste au sujet de 2023 et ne s’est pas trompée, mais l’exercice ne sera pas aussi bon que le précédent.

ADM a réalisé un bénéfice net de 1,52 dollar par action, au 3e trimestre de 2023. Le bénéfice récurrent s’élève à 1,63 dollar par action, contre 1,86 dollar au 3e trimestre de 2022. Après neuf mois, le bénéfice net par action ressort à 5,35 dollars. De toute l’histoire d’ADM, il n’a été plus important qu’un an plus tôt (5,87 dollars). Au 3e trimestre, le plus grand pôle d’ADM, les services agricoles et les oléagineux, a enregistré un bénéfice d’exploitation courant (Rebit) de 848 millions de dollars, en recul de 21,1 % sur un an. Après neuf mois, la baisse n’était que de 2,8 %, à 3,1 milliards de dollars. Dans le pôle solutions de glucides, le Rebit s’est accru de 49 %, à 460 millions de dollars ; après neuf mois, il avait reculé de 5,7 %, à 1,04 milliard de dollars, en un an. Dans le pôle nutrition, le Rebit avait baissé de 22,6 % après neuf mois, à 468 millions, le segment des aliments pour animaux ne se reprenant pas. Pour le 4e trimestre, le marché s’attend à un bénéfice net de 1,66 dollar par action. En 2024, le bénéfice net par action chuterait de 11,5 % par rapport à 2023, à 6,44 dollars (soit une baisse de 18 % par rapport à 2022).

ADM promeut l’agriculture régénérative, qui consiste à améliorer la structure du sol, à réduire les émissions et le stockage de CO 2 , à favoriser la biodiversité dans les exploitations et à mieux gérer l’eau et l’énergie. Dans ce cadre, le groupe collabore avec des agriculteurs américains qui exploitent au total 1 million d’hectares de terres agricoles, superficie qui sera portée d’ici à 2025 à 4 millions d’hectares. Il a conclu des partenariats avec PepsiCo, Nestlé et Carlsberg, pour ne citer qu’eux. Le CA de l’agriculture régénérative devrait quadrupler entre 2022 et 2032, pour atteindre 32 milliards de dollars.

Le groupe continue de renforcer ses activités en acquérant de petits acteurs. Fin 2023, il a annoncé le rachat de deux fabricants d’arômes. Sa dette correspondant à 0,9 fois le flux de trésorerie d’exploitation courant (Rebitda) au 30 septembre, il pourra procéder à d’autres acquisitions encore.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, ADM a racheté pour 1,1 milliard de dollars d’actions propres. L’année dernière, il a relevé le dividende trimestriel de 12,5 %, de 0,4 à 0,45 dollar brut par action, soit un rendement brut de 2,6 %.

Conclusion

L’action ADM s’est suffisamment dépréciée, désormais ! A 11 fois le bénéfice attendu pour 2024 et avec une valeur de l’actif économique (EV) équivalant à environ 7 fois le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) anticipé pour 2024, la valorisation est de 30 % inférieure à la moyenne décennale. Cette valeur défensive est redevenue digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 69,1 dollars

Ticker : ADM US

Code ISIN : US0394831020

Marché : NYSE

Capit. boursière : 36,9 milliards USD

C/B 2022 : 8,8

C/B attendu 2023 : 9,5

Perf. cours sur 12 mois : -18,5 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -4,3 %

Rendement du dividende : 2,6 %