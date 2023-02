ArcelorMittal: l’assainissement a porté ses fruits

Contrairement à ce qui s’était produit lors des précédentes périodes baissières, ArcelorMittal peut continuer à investir d’une manière ciblée. Avec un Ebitda de 100 dollars par tonne, sa rentabilité est pour l’instant bien plus élevée qu’à l’occasion des autres creux.

Après une année 2021 exceptionnelle, le premier sidérurgiste au monde peut, somme toute, se satisfaire d’un exercice 2022 que l’on a su difficile. Certes, la guerre en Ukraine a mis un terme à l’envolée des résultats, mais les dégâts sont jusqu’ici limités. Reste que la hausse des coûts (de l’énergie), le recul de la demande de produits finis et la contraction des stocks tout au long de la chaîne logistique, ont lourdement pesé sur les résultats.

Le phénomène a été particulièrement marqué au 4e trimestre, durant lequel les quantités d’acier expédiées ont reculé de 6,9% en rythme trimestriel, à 12,63 millions de tonnes (-19,9% par rapport au 4e trimestre de 2021). Le chiffre d’affaires (CA) a cédé 11%, à 16,9 milliards de dollars, en trois mois, et 18,8% en un an. Le cash-flow opérationnel (Ebitda) a chuté de 52,7%, à 1,26 milliard de dollars (-75,1% depuis 2021), ce qui correspond au consensus. Le bénéfice net s’élève à 0,30 euro par action (consensus: 0,38 euro), contre 1,11 dollar trois mois plus tôt et 3,93 dollars au 4e trimestre de 2021. Le bénéfice net par action a atteint 10,2 dollars, pour 13,5 dollars en 2021, ce qui était exceptionnellement élevé. Ce chiffre tient compte des dépréciations des actifs détenus en Ukraine (1 milliard) et des stocks d’acier (0,3 milliard), dont les prix ont baissé. Les expéditions ont ralenti de 11,2% en glissement annuel, à 55,9 millions de tonnes. Hors Ukraine et hors Italie, où Arcelor est active dans le cadre d’une joint-venture depuis 2021, le recul est de 4,5%. Le prix moyen de l’acier ayant bondi de 16,6% en rythme annuel, le CA a progressé de 4,3%, à 79,8 milliards de dollars. L’Ebitda est tombé de 19,4 à 14,2 milliards de dollars (-27%).

Le dividende brut est porté de 0,38 à 0,44 euro. Arcelor a l’intention de continuer à racheter ses actions, une opération pour laquelle il utilisera jusqu’à 50% des cash-flows disponibles après paiement du dividende. Il a racheté et détruit depuis septembre 2020 30% de ses actions en circulation (dont 11% en 2022), au prix unitaire de 24,34 euros en moyenne. Ce qui n’a pas empêché sa dette nette de tomber à 2,2 milliards de dollars fin 2022 (3,5 milliards escomptés, et 4 milliards fin 2021), le chiffre le plus bas jamais atteint. La direction mise pour 2023 sur une nouvelle baisse, même si les investissements devraient atteindre 4,5-5 milliards de dollars (3,5 milliards en 2022). On voit donc que contrairement à ce qui s’était produit lors des précédentes périodes baissières, Arcelor peut continuer à investir d’une manière ciblée. Avec un Ebitda de 100 dollars par tonne, sa rentabilité est pour l’instant bien plus élevée qu’à l’occasion des autres creux. Le plan de création de valeur de 1,5 milliard de dollars, qui va de 2022 jusqu’à la fin de 2024, a rapporté 0,4 milliard l’an dernier. D’un montant de 4,2 milliards, les projets d’investissements stratégiques en cours jusqu’à fin 2024 assureront pour 1,2 milliard de dollars d’Ebitda, qui s’ajouteront au demi-milliard provenant des récentes acquisitions au Texas et au Brésil. Arcelor estime que la consommation mondiale hors Chine augmentera de 2-3% en 2023. Ses expéditions devraient, elles, s’accélérer d’environ 5%.

Conclusion

L’action ArcelorMittal se remet depuis quelques semaines de la forte hausse des six derniers mois. En l’absence de grave récession mondiale et malgré le tassement attendu des bénéfices, sa valorisation, à 9,1 fois le bénéfice et à une valeur de l’entreprise (EV) de 4,2 fois l’Ebitda prévus pour 2023, reste attrayante.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 27,85 euros

Ticker: MT NA

Code ISIN: LU1598757687

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 24,4 milliards EUR

C/B 2022: 3

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: +3%

Perf. cours depuis le 01/01: +10%

Rendement du dividende: 1,5%