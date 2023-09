Apple: la pomme flétrit

Les temps sont durs, pour Apple: le marché des smartphones stagne, les perspectives économiques sont incertaines et les difficultés s’enchaînent en Chine.

Le trimestre qui s’achèvera fin septembre sera le quatrième consécutif durant lequel l’entreprise a vu son chiffre d’affaires (CA) reculer en glissement annuel; la baisse du CA nominal n’est pas dramatique, mais celle du CA réel n’est pas négligeable, vu le niveau élevé de l’inflation. Le modèle économique d’Apple, qui repose sur l’iPhone, atteint petit à petit ses limites. Sur les trois premiers trimestres de l’exercice en cours, le CA issu du célèbre smartphone s’élève à 157 milliards de dollars, contre 163 milliards de dollars sur les mêmes neuf mois de 2022. La part de l’iPhone dans le CA de l’entreprise est de quelque 50%, mais Apple peine de plus en plus à convaincre les utilisateurs de passer à un modèle plus récent (le taux de remplacement va diminuant à chaque nouvelle génération d’appareils) et à attirer de nouveaux clients. C’est pourquoi la direction a décidé de se concentrer à nouveau davantage sur les volumes que sur les marges. Autrement dit: elle va s’employer à stimuler le CA avant les marges.

Il faudrait un nouveau produit, pour relancer la croissance. Les Wearables (Apple Watch, AirPods, etc.) se vendent toujours bien mais ne sont pas en passe de devenir le nouveau moteur de croissance de l’entreprise. Aucune date de sortie de nouveau produit de réalité virtuelle ou augmentée n’a encore été annoncée. Il restera d’ailleurs à voir si ces articles auront autant de succès que l’iPhone. Mais Apple est bien plus que la somme de ces produits. Dans l’écosystème, il y a aussi des services. L’entreprise compte plus d’un milliard d’abonnés payants à (au moins un de) ses services (App Store, Apple Music, iCloud, etc.). Ceux-ci lui apportent plus d’un quart de son CA et génèrent également des marges élevées.

Apple s’efforce de devenir “net cash neutral”, pour reprendre ses propres termes, depuis 2018. Cela ne signifie pas qu’elle souhaite ramener ses liquidités à zéro, mais bien la position nette, à savoir l’ensemble des liquidités et instruments financiers à court terme diminué de la dette; l’excédent sera distribué, sous la forme de dividendes ou de rachats d’actions, aux actionnaires. La trésorerie nette s’élevait à 163 milliards de dollars début 2018, contre 57 milliards aujourd’hui. Pour autant, les actionnaires n’ont pas à craindre de ne plus être choyés lorsqu’Apple aura atteint son objectif, puisque les flux de trésorerie demeurent positifs. Le dividende reste plutôt symbolique (0,24 dollar par action par trimestre; rendement de 0,6%) pour l’instant, mais il est en hausse. Début 2023, le conseil d’administration a approuvé un nouveau programme de rachat d’actions, d’un montant de 90 milliards de dollars.

Jusqu’à récemment, les produits Apple étaient très populaires auprès de la classe moyenne chinoise, mais la crise immobilière en Chine a fortement ébranlé la confiance des consommateurs. En outre, Apple pâtit des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine – Pékin aurait récemment interdit l’iPhone à ses fonctionnaires. Côté risques toujours, il y a la dépendance d’Apple à l’égard des usines chinoises; la fermeture de Foxconn, le principal assembleur d’iPhone, durant la crise sanitaire a encouragé la firme à la pomme à réduire cette dépendance. Naturellement, lancer des usines de production ailleurs prendra un certain temps.

Conclusion

L’action a perdu 12% depuis le sommet atteint fin juillet, mais elle vaut 35% de plus qu’au début de l’année. Compte tenu de la persistance de conditions macroéconomiques difficiles, l’on peut s’attendre dans le meilleur des cas à une croissance modeste du CA et des bénéfices, au cours du prochain exercice. Apple s’échange désormais à 7 fois le CA prévisionnel et à 29 et 27 fois le bénéfice attendu pour 2023 et 2024 respectivement; c’est cher, au regard de la faible croissance et des perspectives incertaines. Notre conseil ne change dès lors pas.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 177,36 dollars

Ticker: AAPL US

Code ISIN: US0378331005

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 2,773 milliards USD

C/B 2022: 30

C/B attendu 2023: 29

Perf. cours sur 12 mois: +15%

Perf. cours depuis le 01/01: +36%

Rendement du dividende: 0,5%