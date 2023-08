Apple: des prises de bénéfices compréhensibles

L’action s’échange pour l’heure à près de 30 fois le bénéfice attendu. Or la firme n’est plus une entreprise en croissance. Cette année, son chiffre d’affaires reculera de 11%.

Apple est l’une des rares valeurs technologiques à avoir réussi à dépasser son cours record de fin 2021. La valeur de l’actif économique (entreprise value, soit la capitalisation boursière additionnée à la dette nette) d’Apple est pour l’heure de 3.100 milliards de dollars, ou plus de 8% de la valeur totale du S&P 500. Au cours du trimestre clos le 30 juin, son chiffre d’affaires (CA) a chuté de 1,4%, conformément aux attentes, à 81,8 milliards de dollars. Il baisse depuis trois trimestres. Le bénéfice par action (BPA) a gagné 5%, à 1,26 dollar, soit un peu plus qu’attendu en moyenne par les analystes, tout comme la marge brute (44,5%). Aux Etats-Unis, le CA a augmenté de 5,6% et en Chine, de 7,9%. Les ventes d’iPhone, qui représentent 48% du CA de la firme, ont baissé de 2,4%. Les ventes de produits Mac et d’iPad ont également reculé. Les Wearables se sont, eux, mieux vendus (+2,5%). Mais ce sont les Services qui ont enregistré la plus belle croissance (+8,2%), par ailleurs la plus importante depuis quatre trimestres.

Apple, qui, signalons-le au passage, est la plus importante position de Berkshire Hathaway, le fonds d’investissement de Warren Buffett, compte désormais plus d’un milliard d’abonnés à au moins un de ses services (App Store, Apple Music, iCloud…). Les services contribuent désormais à plus d’un quart du CA.

Nous pronostiquons pour cet exercice un BPA de 5,50 dollars et pour le prochain, de 6 dollars. L’action s’échange actuellement à près de 30 fois le bénéfice attendu.

L’iPhone 15 sera sans doute présenté en septembre. Malheureusement pour Apple, le taux de remplacement des smartphones n’a jamais été aussi bas. Il faut dire que les nouveaux modèles intègrent de moins en moins de nouvelles fonctionnalités qui font réellement la différence et justifient des prix plus élevés. Les consommateurs préfèrent-ils désormais acheter plutôt des produits de réalité virtuelle (RV) ou augmentée? A voir. Apple commercialisera ses lunettes de RV Vision Pro aux Etats-Unis l’année prochaine.

Conclusion

Apple a pour elle d’être l’une des plus grandes marques au monde et de compter une base d’utilisateurs considérable, qui lui garantit des flux de trésorerie élevés. Mais elle est valorisée comme une entreprise en croissance, ce qu’elle n’est plus depuis longtemps; cette année, le CA reculera de 11% et en 2024, il devrait remonter de 7%. Nous ne pouvons dès lors émettre de meilleur conseil que “conserver”.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 178,19 dollars

Ticker: AAPL US

Code ISIN: US0378331005

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 2.786 milliards USD

C/B 2022: 32

C/B attendu 2023: 29,5

Perf. cours sur 12 mois: +6%

Perf. cours depuis le 01/01: +37%

Rendement du dividende: 0,5%