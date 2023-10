Aperam a émis un nouvel avertissement sur ses bénéfices

Des incidents sur deux de ses sites en Belgique ont contraint le producteur d’acier inoxydable à revoir encore à la baisse ses prévisions de bénéfices. En outre, le prix de l’acier a atteint son niveau le plus bas.

Aperam s’attend à ce que son flux de trésorerie d’exploitation ajusté (Ebitda) accuse un fort repli: il passerait de 103 millions d’euros au deuxième trimestre à entre 15 et 20 millions d’euros au troisième trimestre, pour un consensus à 72 millions d’euros. L’entreprise avait certes averti que les bénéfices baisseraient, mais il s’agit là d’un véritable effondrement. Elle l’impute à deux déconvenues. L’une à Genk, dans la plus grande de ses usines, où la construction d’une installation spéciale destinée à réduire la teneur en carbone de l’acier prend plus de temps que prévu. L’autre sur le site de Châtelet, où les interruptions de la production ont entraîné une chute importante des volumes. Or Aperam avait pronostiqué une légère hausse de ceux-ci en rythme trimestriel. Désormais, il s’attend à des ventes stables. En raison de la baisse des prix de l’acier, la valeur des stocks, dont le niveau est plus élevé, a diminué plus que prévu.

Si l’action avait chuté de 8,5% à ces annonces, elle s’est néanmoins redressée rapidement. Les problèmes survenus ne sont que ponctuels et devraient être résolus au quatrième trimestre. Et s’agissant des bénéfices, Aperam avait précisé qu’ils seraient faibles au second semestre. Lequel marquera très probablement le point bas de ce cycle du marché européen de l’acier. En Europe, où Aperam expédie deux tiers de son acier, la demande avait encore faibli au deuxième trimestre.

Conclusion

A notre avis, le producteur d’acier ne réduira pas le dividende ordinaire, de deux euros par action. Il maintient l’effet de levier sous 1 tout au long du cycle pour pouvoir verser ce dividende. Les analystes estiment que ce sera à nouveau le cas l’année prochaine. Le rendement du dividende dépasse les 7% et le ratio cours/bénéfice attendu pour 2023 est d’un raisonnable 10. Cette action appelée selon nous à s’apprécier est désormais digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating:1B

Cours: 27,28 euros

Ticker: APAM NA

Code ISIN: LU0569974404

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 2,19 milliards EUR

C/B 2022: 7

C/B attendu 2023: 10

Perf. cours sur 12 mois: +15%

Perf. cours depuis le 01/01: -7%

Rendement du dividende: 7,3%