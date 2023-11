L’année devrait s’achever sur d’excellents chiffres pour Ackermans & van Haaren. Tous les segments d’activité y ont contribué.

Dans le segment Marine Engineering & Contracting, DEME (dragage; participation de 62,12%) a clos le 3e trimestre sur un chiffre d’affaires (CA) de 2,27 milliards d’euros. Ce bond de 16% sur un an s’explique par la progression des pôles Offshore Energy (+31%, à 984,9 millions) et Environment (+62%, à 224,1 millions). Le CA du dragage a grimpé de 4%, à 1,14 milliard. Le carnet de commandes est passé de 7,7 milliards à 7,8 milliards d‘euros en trois mois, un record. DEME avait contribué au 1er semestre pour 17,5 millions d’euros au bénéfice net d’Ackermans & van Haaren (AvH) (-24,6% sur un an). Il escompte un CA annuel plus élevé qu’en 2022, pour une marge d’Ebitda (cash-flow opérationnel) stable. CFE, spécialisé dans la construction (62,12%), a souffert de la hausse des taux et de l’inflation. Le carnet de commandes est tombé de 1,72 à 1,32 milliard d’euros entre janvier et septembre. Porté par le pôle Construction & Rénovation (+13,4%, à 647,2 millions), son CA a tout de même augmenté de 7,4% sur un an, à 904,3 millions d’euros. CFE s’attend à un résultat net très inférieur à celui de 2022. Sa contribution au bénéfice d’AvH avait atteint 5,3 millions au 1er semestre. DEEP C Holding (terrains industriels au Vietnam; contribution de 1,3 million d’euros au bénéfice au 1er semestre) annonce un CA plus élevé qu’en 2022. Quant à Green Offshore (parcs éoliens offshore belges), sa contribution, de 8,6 millions d’euros, s’inscrit en forte hausse.

Le pôle Private Banking (78,75% dans Delen Private Bank, 78,75% dans Banque J. Van Breda) se porte toujours comme un charme. L’indolence des marchés financiers au 3e trimestre n’a pas empêché les actifs en gestion de rester stables, à 62,2 milliards d’euros (62,4 milliards au 30 juin, 57,7 milliards fin 2022). Les fonds nouvellement investis ont atteint 2,21 milliards d’euros entre janvier et juin, et 3,47 milliards sur neuf mois. Delen a contribué pour 65,5 millions (+6,9% sur un an) et Van Breda, pour 29 millions (+28,9%), au bénéfice semestriel d’AvH.

Dans le segment Real Estate, où la participation dans Nextensa a été portée à 60,95%, la juste valeur du portefeuille tourne toujours autour de 1,3 milliard d’euros. Le résultat net a chuté de 41,5 millions en janvier-septembre 2022 à 21,8 millions cette fois. Nextensa a contribué pour 10,7 millions (-42,5%) au bénéfice du 1er semestre. Dans le segment Energy & Resources, la production annuelle de SIPEF (huile de palme; participation passée de 37,59% à 37,78%) restera stable par rapport à 2022 et le résultat annuel récurrent se situera dans le haut des 65-75 millions de dollars escomptés. Le segment a contribué pour 11,4 millions au bénéfice du holding entre janvier et juin (20,3 millions en 2022). Le pôle Growth Capital a investi 20 millions d’euros dans Camlin Fine Sciences (chimie), et devrait consacrer 100 millions à IQIP Holding. La trésorerie d’AvH est passée de 510,9 millions d’euros fin juin à 524,7 millions fin septembre. La direction s’attend pour 2023 à une amélioration de la contribution des quatre segments clés par rapport au chiffre record de 354,4 millions d’euros enregistré en 2022.

Conclusion

Bien qu’elle se négocie à nouveau légèrement au-dessus de la valeur des capitaux propres, l’action reste intéressante pour l’investisseur patient.



Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 150,50 euros

Ticker: ACKB BB

Code ISIN: BE0003764785

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 5,02 milliards EUR

C/B 2022: 7

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: -0,5%

Perf. cours depuis le 01/01: -7%

Rendement du dividende: 2,1%