AMG: des coûts parfaitement maîtrisés

AMG a dépassé en 2022 ses propres prévisions, qu’elle avaient relevées en novembre encore – un résultat qu’expliquent en partie les baisses de coûts. Les pronostics pour 2023 sont confirmés.

La société métallurgique et minière a clos 2022 sur des résultats meilleurs que prévu. Elle avait fait passer, en novembre encore, son flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) prévisionnel de 280-300 millions à 320 millions de dollars; la multiplication par plus de deux de l’Ebitda au 4e trimestre, à 104 millions de dollars (consensus: 98,8 millions), lui a finalement permis d’annoncer un Ebitda de 342,5 millions (+151%). Son chiffre d’affaires a dépassé 1,64 milliard de dollars (+36%) en 2022, et atteint 390 millions (+18%) au 4e trimestre. Son bénéfice net s’élève à 187,6 millions, soit 5,73 dollars par action (2021: 0,44 dollar). Les records sont donc au rendez-vous et 2023 est plus prometteuse encore – AMG table toujours sur un Ebitda de plus de 400 millions de dollars. Un dividende de 0,70 euro par action est proposé au titre de 2022 (dividende final de 0,40 euro).

AMG a principalement bénéficié de la demande de lithium, que porte notamment la tendance à l’électrification. AMG Lithium et ses activités minières au Brésil ont représenté 63% de l’Ebitda total. Le résultat du pôle lithium a été soutenu par des coûts inférieurs aux prévisions. AMG continuera à investir massivement dans sa mine brésilienne cette année (la majeure partie du budget prévu de 175 à 200 millions de dollars lui sera consacrée). La mine devrait fonctionner à pleine capacité à partir du 2e semestre; l’assiette de coûts diminuera donc davantage et la compétitivité sera renforcée, au profit de la croissance des bénéfices de 2023. AMG n’a évidemment aucune influence sur l’évolution des prix des métaux.

Conclusion

Nous sommes agréablement surpris par les résultats et certains qu’ils continueront à progresser. Le ratio cours/bénéfice étant inférieur à 6, nous recommandons d’acheter le titre, sans peut-être constituer de position importante dans l’immédiat.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 34,18 euros

Ticker: AMG NA

Code ISIN: NL0000888691

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 1,11 milliard EUR

C/B 2022: 8

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: -16%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: –