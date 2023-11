AMG: à saisir, après le fort recul!

Pour avoir abaissé deux fois ses prévisions bénéficiaires en l’espace de quelques mois, AMG a été sanctionnée par le marché boursier. Il faut dire aussi que la stratégie de communication de la société spécialisée en matériaux critiques laisse à désirer.

AMG avait déjà revu à la baisse le bénéfice d’exploitation ajusté (Ebitda) prévisionnel cet été, de 400 millions de dollars au minimum à 350-380 millions; après un troisième trimestre décevant, qu’elle impute à la faiblesse des prix du lithium, elle ne table plus que sur 320 millions. En glissement annuel, le chiffre d‘affaires (CA; 368,7 millions) a chuté de 13%, l’Ebitda (53,8 millions), de près de 50%. Les analystes visaient bien plus. Pour l’an prochain également. Or, nous l’avions écrit il y a environ un mois: leurs estimations pour ​2024 (une croissance de près de 20% du CA comme de l’Ebitda) étaient par trop optimistes en ce qu’elles ne tenaient pas compte de la chute du cours du lithium entamée en juillet.

Les prix de vente d’AMG accusent un retard de trois à quatre mois sur ceux du carbonate de lithium en Chine. AMG se dit « surprise » par l’ampleur de la chute des prix, laquelle n’a pourtant rien de surprenant. Un avertissement sur ses bénéfices aurait été approprié. Aucune amélioration n’est à attendre à court terme car, tombé sous le plancher atteint en avril, le prix du carbonate de lithium est désormais à son plus faible niveau depuis septembre ​2021. En outre, l’extension de la capacité au Brésil a pris du retard, des composants électroniques n’ayant pas été livrés dans les temps. Sur la base du prix actuel du lithium, AMG pronostique pour ​2024 un Ebitda de 200 millions de dollars.

Au cours actuel, la valeur de l’actif économique (EV; la capitalisation boursière corrigée de la dette nette) est d‘environ 1 milliard de dollars, ou un peu plus de trois fois l’Ebitda attendu pour cette année. Sur la base des projections pour 2024, le ratio passe à 5.

Conclusion

Il n’y aura pas de miracle à court terme et 2024 sera une pénible année de transition. L’avenir s’annonce cependant meilleur. C’est pourquoi, à son plus bas en trois ans et compte tenu d’un rendement du dividende de 4 %, l’action mérite d’être achetée dans une perspective à long terme.



Cours: 20,76 euros

Ticker: AMG NA

Code ISIN: NL0000888691

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 675 millions EUR

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: -41%

Perf. cours depuis le 01/01: -40%

Rendement du dividende: 3,8%