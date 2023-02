Amazon en forte croissance, sa valorisation à l’avenant

Dans un contexte de marché difficile, le groupe d’e-commerce a encore vu son chiffre d’affaires progresser. La perte enregistrée sur l’exercice est due à une dépréciation. L’exercice 2023 pourrait toutefois être moins rose.

Malgré la fin des confinements et la vigueur du dollar, le chiffre d’affaires (CA) d’Amazon a progressé de pas moins de 9,4% en 2022. Toutefois, l’exercice est déficitaire, notamment du fait de la dépréciation de 12,7 milliards de dollars que le groupe a actée sur sa participation dans Rivian, un constructeur de véhicules électriques dont il détient 17,4 millions d’actions; après le plongeon du titre, l’investissement ne valait plus que 2,9 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Sans cette dépréciation, le groupe aurait réalisé un modeste bénéfice.

Si Amazon est surtout synonyme d’e-commerce, depuis quelque temps, ses bénéfices proviennent essentiellement d’Amazon Web Services (AWS), sa branche cloud – la seule à avoir terminé 2022 dans le vert, grâce entre autres à la hausse de 29% de son CA. Pour les premiers trimestres de 2023, Amazon table toutefois sur un ralentissement de la croissance d’AWS, à environ 15%, ce qui pourrait peser sur le bénéfice net consolidé de l’exercice. Le CA devrait progresser d’environ 5%, sans réduction substantielle des coûts.

Concentrée sur le long terme, la direction donne la priorité au service à la clientèle et non à la rentabilité à brève échéance, ce qui a une incidence sur les bénéfices. La dépréciation sur Rivian ne devrait cependant bientôt plus être que de l’histoire ancienne.

Conclusion

Le ratio cours/bénéfice, sur la base d’un bénéfice estimé pour cette année à 1,15 dollar par action, est très élevé, et il le resterait même si le bénéfice venait à doubler. Amazon peut cependant se targuer d’être très bien positionné dans l’e-commerce et dans le cloud. Son bilan et ses cash-flows lui offrent de quoi investir largement pendant encore plusieurs années. Son CA progresse même les années difficiles. Nous conseillons donc toujours de conserver le titre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 97,61 dollars

Ticker: AMZN US

Code ISIN: US6516391066

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 1.470 milliards USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 85

Perf. cours sur 12 mois: -37%

Rendement du dividende: –