Alibaba: confiance rompue

Le revirement soudain d’Alibaba érode encore la confiance des actionnaires dans la gouvernance des entreprises chinoises cotées.

En réaction au net ralentissement de sa croissance, Alibaba avait décidé de se scinder, sur plusieurs années, en six entités. Contre toute attente, son CEO Daniel Zhang avait choisi de commencer par se séparer des services Cloud et d’en distribuer les titres aux actionnaires. Mais à la consternation générale, l’introduction en Bourse de ce pôle n’est, depuis le 16 novembre, plus à l’ordre du jour. En cause, paraît-il: les difficultés qu’ont désormais les entreprises chinoises à se procurer des semi-conducteurs avancés américains, ce qui empêcherait la capitalisation boursière d’atteindre les 41 milliards de dollars espérés. L’action a chuté de 10% à cette annonce.

Ce nouveau coup dur érode encore la confiance dans la gouvernance des entreprises chinoises cotées. Alibaba tente d’apaiser les actionnaires en leur promettant un dividende initial de 1 dollar par action, une opération qui lui coûtera 2,5 milliards de dollars. Mais la réaction du marché (qui a fait perdre 22 milliards de capitalisation boursière au groupe) montre que les investisseurs avaient espéré que la scission leur rapporterait davantage. Seule la branche internationale et logistique Cainiao ‘‘semble’’ (nous insistons!) désormais devoir faire l’objet d’une cotation séparée. Pour ne rien arranger, Alibaba achève le deuxième trimestre de son exercice 2023/24 sur des résultats décevants: alors que le chiffre d’affaires avait bondi de 14% en avril-juin, sa progression n’a pas dépassé 8,5% cette fois.

Conclusion

Compte tenu de la fiscalité (précompte mobilier) à laquelle aurait pu être soumis l’actionnaire belge, nous avions sorti le titre du portefeuille modèle. Cette décision n’avait finalement pas lieu d’être, mais elle nous aura évité de subir l’effondrement de l’action. Le soudain revirement nous rend, nous aussi, méfiants. C’est pourquoi nous conseillons de vendre.

Conseil: vendre

Risque: moyen

Rating: 3B

Cours: 78,80 dollars

Ticker: BABA US

Code ISIN: US01609W1027

Marché: NYSE

Capit. boursière: 200,5 milliards USD

C/B 2022: 11

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: +2%

Perf. cours depuis le 01/01: -10%

Rendement du dividende: 1,3%