Albemarle Corp, pour miser sur un redressement du cours du lithium

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, à raison de deux par jour à compter d’aujourd’hui, ses 10 actions favorites pour 2024.

Albemarle Corp est spécialisée dans le développement et la fabrication de matériaux de haute performance. La demande croissante de batteries pour véhicules électriques renforce encore sa position de leader mondial de la production de lithium. De 0,6 fois à peine, son ratio d’endettement (dette financière nette/cash-flow d’exploitation) ne suscite guère d’inquiétudes. Albemarle est une entreprise stable, qui croît à tous les stades du cycle économique. Cela fait 29 ans qu’elle augmente chaque année son dividende.

Quel bilan tirer de 2023 ?

L’action a cédé plus de 50 % depuis le sommet atteint il y a près de deux ans. Après avoir grimpé en flèche en 2021-2022, le cours du lithium a fait exactement la même chose : le déploiement légèrement plus lent que prévu des voitures électriques dans le monde a rendu l’offre temporairement excédentaire. Selon l’Agence internationale de l’énergie, une série de pays ont réduit ou supprimé les subventions accordées aux véhicules électriques ; la chute de l’action n’a donc rien à voir avec la qualité de la direction de l’entreprise. Si l’on peut déplorer le ralentissement du verdissement du parc automobile, il convient également de souligner que de plus en plus d’Etats fixent des dates butoirs à partir desquelles les véhicules thermiques ne seront plus autorisés à circuler.

Qu’attendre de 2024 ?

L’offre devrait se normaliser. En avril 2023, le Chili, qui possède les plus vastes réserves de lithium au monde (sans toutefois assurer la plus grande production annuelle, rôle réservé à l’Australie), a annoncé son intention de nationaliser son industrie du lithium pour stimuler son économie et protéger son environnement. L’action Albemarle a dégringolé, avant que le gouvernement ne précise que les accords conclus avec le groupe seraient honorés. Contrairement aux entreprises actives dans le cuivre, qui bénéficient de concessions illimitées au Chili, Albemarle est déjà soumise à de stricts quotas de production. Son contrat pourrait en outre ne pas être reconduit en 2043. L’accord de libre-échange signé avec les Etats-Unis permet au Chili de tirer profit du programme de relance initié par Joe Biden ; il l’empêche aussi d’avoir l’idée de nuire aux intérêts américains en ne tenant pas ses promesses. La direction ne semble pas estimer que le Chili constitue un risque.

Pourquoi est-ce un favori ?

Le prix du lithium va selon nous nécessairement remonter. Albemarle estime que le chiffre d’affaires issu du lithium va progresser de 20-30 % par an ces cinq prochaines années. En raison de sa légèreté et de sa capacité à produire énormément d’énergie, le lithium est indispensable à la fabrication des batteries pour voitures, mais aussi pour ordinateurs portables, smartphones et autres systèmes d’alimentation. La plupart des rapports tablent sur une multiplication par quatre de la demande d’ici à 2030, en particulier dans le segment de la mobilité.

Le défi est néanmoins gigantesque – non pas que l’offre soit insuffisante, mais seule une fraction du stock contenu dans le sol peut actuellement être exploitée d’une manière économiquement rentable. Les usines de batteries poussent comme des champignons, sans que l’approvisionnement en lithium ne soit véritablement garanti. L’industrie minière n’annonce de surcroît qu’un nombre limité de nouveaux projets. La rareté de l’offre menace donc de devenir un véritable problème au cours des cinq à 10 prochaines années, ce qui est une excellente chose pour Albemarle, disponible aujourd’hui à un prix très raisonnable.



Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 125,35 dollars

Ticker : ALB US

Code ISIN : US0126531013

Marché : NYSE

Capit. boursière : 14,81 milliards USD

C/B 2022 : 5

C/B attendu 2023 : 7,5

Perf. cours sur 12 mois : -48 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -41 %

Rendement du dividende : 1,1 %