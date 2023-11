AkerBP émet de nouveaux résultats prévisionnels

La production est orientée à la hausse. Le coût moyen de production, qui avait déjà reculé dans le rapport semestriel, se situera finalement dans la partie inférieure de la nouvelle fourchette. Les résultats permettent à la société d’offrir un dividende qui croît de 5% chaque année.

Le producteur norvégien de pétrole et de gaz a achevé le trimestre sur d’excellents chiffres. Sa production journalière était tombée de 480.700 (un record) à 449.800 barils d’équivalent pétrole (BEP) entre avril et juin, mais cette baisse était principalement due à des travaux de maintenance planifiés dans certaines zones de production. Au troisième trimestre de 2022, la production s’était établie à 411.700 BEP par jour.

La croissance d’une année sur l’autre s’explique en grande partie par le démarrage de la deuxième phase de production du gisement de pétrole et de gaz Sverdrup, dont AkerBP détient 31,57%. Ce gigantesque champ a produit non moins de 246.500 BEP par jour au troisième trimestre (243.800 au deuxième). Les 450.000 BEP écoulés journellement par le groupe au troisième trimestre étaient répartis entre 389.600 barils de pétrole et 60.500 barils de gaz équivalent pétrole (342.200 et 64.500 respectivement l’an passé). Le pétrole s’est vendu au prix de 87,6 dollars le baril en moyenne (76,8 dollars au deuxième trimestre, mais 101,1 en 2022). Le prix du gaz est tombé de 63,9 dollars le BEP au deuxième trimestre à 60,5 dollars, contre 280,9 encore au troisième trimestre de 2022. Cela a toutefois suffi à générer un chiffre d’affaires de 3,51 milliards de dollars, soit 6,9% de plus qu’au deuxième trimestre, mais 27,8% de moins qu’en 2022. Le bénéfice d’exploitation s’est envolé de 16%, à 2,62 milliards de dollars (-32,6% sur un an) et le bénéfice net, de 48%, à 588 millions de dollars (-22,9%). Le considérable allégement de la charge fiscale au troisième trimestre a permis à la dette nette de reculer de 732 millions, à 2,83 milliards de dollars.

La direction a de nouveau revu (légèrement) à la hausse ses prévisions pour l’exercice. La production journalière devrait passer de 445.000-470.000 (430.000-460.000 initialement prévus) à 455.000-465.000 BEP. Le coût moyen de production, qui avait déjà reculé (de 7-8 à 6-7 dollars le baril) dans le rapport semestriel, se situera finalement dans la partie inférieure de la nouvelle fourchette (6-6,5 dollars). Il a augmenté de 5,6 à 6 dollars le baril au troisième trimestre.

Deux gisements ont été découverts ces derniers mois. La production du projet Kobra East & Gekko, un nouveau champ situé dans la zone d’Alvheim, a démarré ce 27 octobre, avec cinq mois d’avance sur le calendrier. Avec un investissement net de 0,9 milliard de dollars et une production escomptée de 40 millions de BEP, il s’agit du plus grand des cinq projets de développement appelés à démarrer entre 2023 et 2025; inutile de préciser à quel point il est important pour la croissance d’AkerBP. Sans nouvelles acquisitions, néanmoins, la production totale va se tasser légèrement, pour remonter à partir de 2026 et atteindre un nouveau record (525.000 BEP) en 2028, grâce à 10 projets dont le lancement est prévu pour 2026 et, surtout, 2027. Les résultats permettent à la société d’offrir un dividende qui croît de 5% chaque année. Un dividende record de 2,2 dollars brut par action (rendement annuel brut de 7,7%) sera versé en 2023.

Conclusion

Le redressement du cours du pétrole et la solidité des résultats opérationnels ont fait bondir l’action de plus de 30% depuis le début du mois de juillet. Même si les cours devraient encore grimper dans le futur, nous abaissons notre conseil. A long terme, le titre reste un excellent moyen de capitaliser sur le sous-investissement structurel dont le secteur pétrolier est victime depuis une dizaine d’années.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 321,1 couronnes norvégiennes

Ticker: AKERBP NO

Code ISIN: NO0010345853

Marché: Oslo

Capit. boursière: 202,7 milliards NOK

C/B 2022: 10,5

C/B attendu 2023: 9,5

Perf. cours sur 12 mois: -3%

Perf. cours depuis le 01/01: +6%

Rendement du dividende: 7,7%