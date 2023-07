Aker BP relève ses perspectives pour 2023 après un trimestre record

C’est une excellente nouvelle: le coût de production par baril est passé de 7,2 dollars, un montant déjà faible, à 5,6 dollars et l’empreinte carbone a encore diminué, en glissement trimestriel.

Le producteur norvégien de pétrole et de gaz a connu un très bon deuxième trimestre. Il a produit en moyenne 480.700 barils d’équivalent pétrole par jour (bep/j), soit plus de deux fois plus qu’un an plus tôt (180.300 bep/j), et ainsi pulvérisé le record, atteint au trimestre précédent, de 452.700 bep/j. Si sa production a doublé depuis le troisième trimestre de 2022, c’est parce que le groupe a racheté l’an passé les actifs pétroliers et gaziers du suédois Lundin Energy. Le champ Johan Sverdrup, dont la deuxième phase est opérationnelle depuis la mi-décembre, a lui aussi dopé la production; la participation d’Aker BP dans ce gisement (en principe exploitable durant plus de 50 ans) est passée de 11,6% à 31,57% lorsqu’il a absorbé Lundin Energy. Johan Sverdrup produit désormais en moyenne 720.000 bep/j, contre 535.000 avant le lancement de la deuxième phase, et ses détenteurs entendent porter la production à 755.000 bep/j. Les autres actifs du groupe n’ont pas déçu non plus. Et toute hausse de la production entraîne une baisse du coût de production par baril. Or celui-ci était déjà très faible. L’excellente nouvelle est donc qu’il est passé de 7,2 dollars en moyenne au premier trimestre à 5,6 dollars en moyenne au deuxième, du jamais vu. En outre, l’empreinte carbone d’Aker BP a encore diminué en rythme trimestriel, cette fois de 2,9 à 2,6 kilogrammes par baril d’équivalent pétrole. Aucun de ses quelque 300 concurrents ne fait mieux à ce jour.

Les prix du pétrole et du gaz ont cependant continué de baisser en glissement trimestriel, de 98,7 à 63,9 dollars le baril d’équivalent pétrole pour le gaz (heureusement, 15% du volume de vente d’Aker BP) et de 78,4 à 76,8 dollars le baril de pétrole (85% du volume de vente). Le chiffre d’affaires a dès lors légèrement baissé par rapport au premier trimestre, malgré la production inédite: de -0,6%, à 3,29 milliards de dollars (un an plus tôt: 2,03 milliards de dollars). Le bénéfice d’exploitation, lui, a progressé de 15%, à 2,26 milliards de dollars, et le bénéfice net a doublé, à 397 millions de dollars, les amortissements exceptionnels ayant baissé. En conséquence, la direction a relevé ses perspectives pour l’exercice. La production journalière moyenne prévisionnelle grimpe de 430.000-460.000 bep à 445.000-470.000 bep et le coût de production moyen, de 7-8 dollars à 6-7 dollars par baril. En raison d’un gros versement anticipé d’impôt, la dette nette a augmenté de 1,1 milliard, pour atteindre 3,1 milliards de dollars, un montant qui reste toutefois raisonnable. Aker BP a émis en juin deux obligations pour un montant total de 1,5 milliard de dollars et a racheté des obligations existantes pour 1 milliard de dollars. L’échéance moyenne de la dette est passée de 5,4 à 6,7 ans.

Le groupe s’attelle à faire progresser sa production à 525.000 bep/j en moyenne d’ici à 2028. En juin, il a annoncé une découverte importante de pétrole dans la zone Yggdrasil, sur le plateau continental norvégien, qui accroît d’environ 10% les ressources estimées de ce projet de développement, à plus de 700 millions de barils. Le coût des travaux avoisinera les 10,7 milliards de dollars et la production devrait y commencer en 2027.

Conclusion

L’action Aker BP se reprend mais est toujours valorisée faiblement. Elle est digne d’achat – quoique les craintes d’une récession puissent encore peser sur les cours du pétrole – parce que, rappelons-le, le secteur n’a que trop peu investi dans la recherche de nouvelles ressources pétrolières, ces 10 dernières années.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 267,7 NOK

Ticker: AKERBP NO

Code ISIN: NO0010345853

Marché: Oslo

Capit. boursière: 168,8 milliards NOK

C/B 2022: 8,6

C/B attendu 2023: 7,1

Perf. cours sur 12 mois: -15%

Perf. cours depuis le 01/01: -12%

Rendement du dividende: 8,4%