Air France-KLM a tourné la page du Covid

Le groupe aérien franco-néerlandais affiche une belle croissance du chiffre d’affaires et son désendettement progresse bien. Il évolue dans un contexte incertain, mais le pire semble passé pour lui. Sa valorisation demeure modeste.

Air France-KLM a dégagé un chiffre d’affaires (CA) de 6,3 milliards d’euros au premier trimestre, soit 5,7% de plus qu’en 2019 et 42% de mieux qu’en 2022. Les réservations pour l’été ont renoué avec leurs niveaux habituels. Le cash-flow disponible s’élève même à 683 millions d’euros, ou près de trois fois plus qu’en 2019. A 344 millions d’euros, la perte nette est conforme aux attentes et a fortement baissé sur un an (552 millions d’euros), mais reste supérieure à celle de 2019 (320 millions d’euros) du fait de la lourde charge d’intérêts.

Le groupe s’est affranchi de toutes les restrictions liées aux prêts publics. Le généreux cash-flow a permis d’alléger l’endettement de 859 millions d’euros, à 5,48 milliards d’euros. Le ratio dette nette/cash-flow d’exploitation (Ebitda) était de 1,5 fin mars, contre 1,8 fin 2022. Le groupe aérien entend poursuivre son désendettement sans diluer les bénéfices. Ses capitaux propres du groupe sont toutefois négatifs à hauteur de 3,4 milliards d’euros, et une nouvelle augmentation de capital n’est pas à exclure.

Lors de la présentation de ses résultats annuels de 2022, Air France-KLM a confirmé qu’il tablait sur un rétablissement, dès 2024, des capacités à leur niveau de 2019. En réduisant les effectifs, notamment, le groupe entend diminuer les coûts unitaires de 1 à 4%, ce qui compensera les augmentations d’autres coûts. L’amélioration visée de la marge, combinée à la baisse de la charge d’intérêts, pourrait porter le bénéfice par action à 0,50 euro d’ici 2025.

Conclusion

Le groupe prévoit que le taux d’occupation atteindra cette année 95% des niveaux de 2019 (80% en 2022). Nous estimons le bénéfice par action à 0,32 euro, soit un rapport cours/bénéfice de 5,3. Air France-KLM évolue dans un contexte incertain, mais le pire semble passé pour lui. Sa valorisation reste modeste. Nous conseillons désormais de conserver le titre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 1,74 euro

Ticker: AF FP

Code ISIN: FR0000031122

Marché: Paris

Capit. boursière: 4,48 milliards EUR

C/B 2022: 2,5

C/B attendu 2023: 5

Perf. cours sur 12 mois: +9%

Perf. cours depuis le 01/01: +41%

Rendement du dividende: –