Ahold Delhaize en solde

L’inflation a donné bien du fil à retordre à la distribution, mais le secteur devrait se normaliser prochainement. Etant donné les perspectives plus favorables, l’action Ahold Delhaize semble peu onéreuse.

Le secteur alimentaire navigue depuis quelque temps dans des eaux mouvementées. Ahold Delhaize, un des plus grands détaillants alimentaires, avec plus de 7.600 magasins à travers la planète, a notamment vu son chiffre d’affaires (CA) fluctuer fortement ces dernières années. Le cours de son action a cédé plus de 15 % en six mois.

Les acteurs du secteur sont parvenus à répercuter la majeure partie de la hausse des coûts sur les consommateurs, si bien que le CA des entreprises américaines et européennes distribuant de l’alimentation et des boissons a tourné autour de 10 % en 2022. L’inflation des denrées alimentaires a toutefois ralenti fin 2023, approchant même de niveaux historiques aux Etats-Unis (6,1 % en décembre).

Mais en y regardant de plus près et en excluant l’effet de l’inflation, on constate que les volumes sont sous pression depuis un certain temps déjà. Cela n’a rien d’illogique, puisque la forte inflation et la hausse des taux érodent le pouvoir d’achat des consommateurs, dont certains sont contraints de désormais privilégier les marques de distributeur à prix réduit. Le fait qu’un groupe important de consommateurs ait commencé à porter un regard plus critique sur ses dépenses en supermarché n’est évidemment pas un signe positif pour Ahold Delhaize.

Les résultats du troisième trimestre reflètent donc la langueur du secteur. Ahold Delhaize a généré un CA de 21,9 milliards d’euros, en baisse de 2,1 % sur un an, notamment du fait de la faiblesse du dollar. A périmètre comparable et à cours de change constants, toutefois, le CA total est en hausse de 3,1 %. En Europe, où l’inflation est encore beaucoup plus élevée qu’aux Etats-Unis, le distributeur belgo-néerlandais a vu son CA augmenter de 7 %. Les ventes des magasins américains, qui assurent 62 % du CA, n’ont progressé que de 0,9 %. En raison de la hausse des coûts d’exploitation, les marges sont sous pression. La marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/CA) est tombée à 4,2 % outre-Atlantique, contre 5 % un an plus tôt. En Europe (3,5 %), elle a dépassé les attentes, mais reste inférieure à l’objectif de 4 % fixé par le groupe. Lequel a indiqué, lors de la présentation des résultats, n’avoir pas entièrement répercuté sur ses clients les coûts énergétiques européens, qui représentent 1 % environ ; s’il l’avait fait, concède-t-il, la marge d’Ebit aurait été supérieure à 4 % également. La marge du groupe passe de 4,4 % à 3,8 % sur le trimestre. Sur les neuf premiers mois de l’année, et grâce à un bon premier semestre, elle se maintient à 4 % ; c’est également sur ce chiffre que table la direction pour l’ensemble de l’exercice 2023.

La contraction des marges a provoqué un tassement de 12 % du bénéfice sous-jacent, à 0,58 euro par action. Le bénéfice par action prévisionnel pour 2023 a été revu à la baisse : il devrait être légèrement inférieur à celui de 2022 (2,55 euros). Plus tôt dans l’année, la direction escomptait encore un résultat stable.

Conclusion

Les investisseurs ont boudé le titre ces derniers mois. Mais le secteur de la distribution devrait connaître une normalisation, ce qui permettrait à Ahold Delhaize d’accroître son CA d’au moins 2,5 % chaque année. En estimant la marge d’Ebit à 3,8 % (sous l’objectif de 4 %), un bénéfice par action de 2,80 euros semble réalisable. Au cours actuel de l’action, l’investisseur ne paierait que 9 fois les bénéfices. Nous relevons donc notre recommandation avant la publication des résultats annuels.

Conseil : acheter

Risque : faible

Rating : 1A

Cours : 26,10 euros

Ticker : AD NA

Code ISIN : NL0011794037

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 25,22 milliards EUR

C/B 2023 : 10

C/B attendu 2024 : 9

Perf. cours sur 12 mois : -2 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -2 %

Rendement du dividende : 4,2 %