Aegon a opéré un recentrage fructueux sur les Etats-Unis

Après la vente de son activité néerlandaise, l’assureur cible les 68 millions de ménages moyens qui ressentent de plus en plus le besoin de se constituer un capital pour les vieux jours. La stratégie est porteuse, comme le montrent les chiffres du troisième trimestre.

Via sa filiale Transamerica, Aegon se concentre sur le marché des pensions et de l’assurance pour les 68 millions de ménages américains de la classe moyenne – une stratégie porteuse, à en juger par les trimestriels récemment publiés par l’assureur: au troisième trimestre, le capital généré a augmenté de 16%, à 354 millions d’euros.

Aux Etats-Unis, où 69.000 représentants de World Financial Group (10.000 de plus qu’il y a un an) commercialisent les produits de Transamerica, la croissance a atteint 25%. Au troisième trimestre, la valeur des solutions de retraite nouvellement conclues est passée de 805 millions de dollars à 1,8 milliard de dollars, tandis que les ventes de nouvelles assurances vie bondissaient, de 108 à 118 millions de dollars.

Au Royaume-Uni, son deuxième marché phare, Aegon a pâti de l’asthénie conjoncturelle et enregistré une perte de 903 millions d’euros auprès des particuliers. La division de gestion d’actifs a également été à la peine. Le climat boursier morose et une décollecte de 2,4 milliards d’euros ont fait diminuer de 8,9 milliards d’euros, à 295,3 milliards d’euros, l’actif sous gestion organique.

Grâce à une belle croissance dans le segment vie (+35% de nouvelles assurances vendues, à 73 millions d’euros), l’activité internationale a en revanche nettement rebondi.

Conclusion

Aegon a relevé sa prévision de génération de capital pour 2023, de plus de 1,0 milliard d’euros à environ 1,2 milliard – un montant qu’elle ne pensait initialement atteindre que dans deux ans. L’objectif de 2025 est maintenu, car les besoins en capitaux seront un peu plus élevés ces prochaines années. La capitalisation boursière actuelle représente environ 8,5 fois le capital généré. Comme ce montant continuera d’augmenter à l’avenir, et que la majeure partie revient aux investisseurs, nous recommandons l’achat du titre.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 4,97 euros

Ticker: AGN NA

Marché: Euronext Amsterdam

Code ISIN: BMG0112X1056

Capit. boursière: 10,14 milliards EUR

C/B 2022: 11,5

C/B attendu 2023: 10,5

Perf. cours sur 12 mois: +12%

Perf. cours depuis le 01/01: +5%

Rendement du dividende: 5,2%