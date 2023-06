Aedifica mène une augmentation de capital contestée

Pour la première fois, la levée de fonds est douloureuse pour les actionnaires, qui s’interrogent sur son opportunité. Nous souscrivons cependant à l’argumentaire de la direction, et relevons notre conseil.

C’est presque devenu une habitude: chaque année, le premier acteur européen de l’immobilier de santé (qui comptait 624 sites et plus de 47.000 lits au 31 mars) lève des fonds juste avant l’été. Mais pour les actionnaires d’Aedifica, cette augmentation de capital, pour la première fois, est douloureuse. A 15%, la décote à l’annonce est considérable, et le prix (52 euros) est inférieur à la valeur de l’actif net (79,95 euros par action au 31 mars). La précédente augmentation de capital, réservée aux investisseurs institutionnels, s’était faite à 87 euros; celle d’octobre 2020, ouverte aux particuliers, à 83,50 euros.

Pour la première fois aussi, le calendrier de l’opération interpelle. Aedifica n’aurait-il pas mieux fait de suspendre ses investissements et de vendre ses plus anciens bâtiments? Stefan Gielens, le CEO, défend l’opération en soulignant le faible taux d’endettement et en insistant sur le “trésor de guerre” dont dispose le groupe; il est pour lui essentiel que le marché saisisse qu’Aedifica n’a pas besoin de vendre. Il s’attend à de belles opportunités en Suède et en Allemagne, notamment, où des acteurs pourraient se trouver en difficulté. L’augmentation de capital fait baisser le taux d’endettement à environ 37% (43,6% à fin mars). Compte tenu de la hausse du nombre d’actions (+18%), toutefois, le bénéfice par action restera inférieur à celui de 2022 (4,76 euros).

Conclusion

Nous accordons à la direction le bénéfice du doute quant au calendrier de l’augmentation de capital. En outre, le cours de l’action est au plus bas depuis cinq ans. Au vu du faible endettement et des nombreux biens d’Aedifica, nous relevons notre conseil, abaissé à l’automne dernier. Les taux d’intérêt à long terme devraient diminuer, avec le spectre d’une franche récession. L’action pourrait dès lors se redresser temporairement.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 54,40 euros

Ticker: AED BB

Code ISIN: BE0003851681

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,18 milliards EUR

C/B 2022: 11

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: -41%

Perf. cours depuis le 01/01: -28%

Rendement du dividende: 6,9%