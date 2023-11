Aedifica affiche toujours un taux d’occupation de 100%

Aedifica reste un acteur européen de l’immobilier de santé de premier plan, avec un tel taux d’occupation (il comptait 611 sites et 46.800 lits dans huit pays au 30 septembre). Sur le plan opérationnel, il n’y a donc toujours aucune raison de s’inquiéter.

Soutenu notamment par les chiffres du 3e trimestre, le cours de l’action est repassé au-dessus du prix de l’augmentation de capital (52 euros) menée en juillet. En optant pour une telle opération, avait indiqué le CEO, Stefan Gielens, Aedifica maintenait son taux d’endettement faible et son “trésor de guerre” intact, de manière à pouvoir saisir toute opportunité. Inférieur à 40% fin septembre (39,7%) comme fin juin, le taux d’endettement peut être qualifié de “sain”. Au 30 septembre, la juste valeur du portefeuille immobilier s’élevait à 5,84 milliards d’euros, soit 2,3% de plus que fin 2022 (5,70 milliards). Les réductions de valeur sont donc plus que compensées par les nouveaux projets. Les revenus locatifs nets ont augmenté de 17% en un an, à 200,4 millions d’euros, et de 5,2% à périmètre constant par rapport à fin 2022. Après neuf mois, le bénéfice par action s’élève à 3,95 euros, en hausse de 10,3% en glissement annuel. L’actif net avant effet des variations de la juste valeur des instruments de couverture (contre la hausse des taux d’intérêt) s’élève à 74,09 euros par action (76,57 euros si l’on inclut les plus-values non réalisées sur les transactions de couverture), contre 75,84 euros par action au 31 décembre 2022. Pour cet exercice, la direction maintient le dividende prévisionnel à 3,80 euros brut par action (3,70 euros pour l’exercice 2022) et relève le bénéfice par action prévisionnel de 4,85 à 4,95 euros.

Conclusion

Fin octobre, l’action était tombée à son plus bas des cinq dernières années, à moins de 50 euros. Elle s’est redressée récemment, dès lors que les taux d’intérêt à long terme ont baissé et qu’il s’est confirmé qu’il n’y a rien à craindre sur le plan opérationnel. Nous avions relevé notre conseil, à “acheter”, à la suite de l’augmentation de capital de cet été. Nous le maintenons tel quel, au vu de la belle évolution opérationnelle, de l’abondante trésorerie, de la décote de 30% du cours par rapport à la valeur intrinsèque et du rendement du dividende de près de 7%.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 56,05 euros

Ticker: AED BB

Code ISIN: BE0003851681

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,66 milliards EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 11,5

Perf. cours sur 12 mois: -27%

Perf. cours depuis le 01/01: -26%

Rendement du dividende: 6,8%