Advanced Micro Devices, juste derrière NVIDIA

En décembre dernier, Advanced Micro Devices a annoncé le lancement d’une nouvelle puce destinée à l’intelligence artificielle (IA). Il va probablement devenir un acteur clé du segment, mais nous ne croyons pas qu’il y détrônera NVIDIA à court terme.

Des années durant, Advanced Micro Devices (AMD) n’a été qu’un petit rival d’Intel dans le segment des microprocesseurs pour PC mais en 2023, le groupe a vu sa capitalisation boursière dépasser celle d’Intel. Comme la plupart des groupes technologiques, AMD a connu une année 2022 difficile : son action a cédé 65 % de sa valeur. Et si elle a gagné près de 120 % en 2023, elle se négocie toujours sous son sommet de novembre 2021. En acquérant Xilinx en 2022, le groupe s’est renforcé dans le secteur des centres de données. Il a par ailleurs bien étendu ses activités de recherche et de développement. Lorsqu’il n’était encore qu’un acteur de taille modeste, il proposait déjà des puces parmi les plus avancées du marché. En décembre dernier, il a annoncé le lancement d’une nouvelle puce destinée à l’intelligence artificielle (IA). Il va probablement devenir un acteur clé du segment, mais nous ne croyons pas qu’il y détrônera NVIDIA à court terme.



Les puces d’IA d’AMD sortent de son pôle Data Center, qui assure actuellement 28 % du chiffre d’affaires (CA) consolidé. Au 3e trimestre, le pôle a vu son CA baisser légèrement en glissement annuel, le marché des puces pour serveurs s’étant refroidi après des années d’investissements massifs dans les centres de données. En rythme trimestriel toutefois, le CA s’est accru de 21 % et cette tendance se poursuivra en 2024 grâce à l’IA. AMD prévoit que ses nouveaux processeurs taillés pour l’IA généreront quelque 400 millions de dollars de CA au 4e trimestre et deux milliards de dollars en 2024. Mais ce pourrait être davantage, car Lisa Su, la CEO, émet généralement des prévisions prudentes. AMD n’était en tout cas pas au coude à coude avec NVIDIA dans le segment, au 3e trimestre : le numéro 1 a en effet réalisé un CA de 14 milliards de dollars, soit une part de marché de plus de 90 %. AMD estime que le marché des puces d’IA pour centres de données progressera de 70 % par an, pour atteindre 400 milliards de dollars d’ici 2027. On peut s’attendre à ce que l’IA intègre aussi de plus en plus de puces destinées aux smartphones et PC. Meta, Microsoft et Oracle, parmi d’autres, recourent déjà aux puces d’IA d’AMD. Mais d’autres acteurs en développeront. Apple, par exemple, entend concevoir les siennes.

Dans le segment Client (25 % du CA), une amélioration s’observe après plusieurs trimestres de correction des stocks. Le groupe industriel SEMI prévoit pour sa part une croissance de 2 à 5 % de la demande d’ordinateurs portables et de bureau en 2024. Avec ses processeurs Ryzen, AMD est très bien positionné sur ce marché.

Le pôle Gaming (26 % du CA) s’est moins bien porté en 2023, la demande de consoles de jeux s’étant tassée. Les prochaines générations de Xbox et de Playstation devraient cependant l’aider à renouer avec la croissance en 2024.

A l’issue du 3e trimestre, AMD disposait de 3,6 milliards de dollars de liquidités et de titres négociables d’une valeur de 2,2 milliards, pour une dette à long terme de 1,7 milliard de dollars. En raison des investissements, le flux de trésorerie disponible a diminué, mais le bilan reste sain. AMD, qui ne verse pas de dividende, a lancé un programme de rachat de ses actions ; il en a racheté pour 511 millions de dollars au 3e trimestre.



Conclusion

AMD s’échange à 10 fois le CA et à plus de 40 fois le bénéfice attendus ; ces derniers mois, son cours a bondi, anticipant déjà une reprise du marché des PC et l’essor des puces d’IA. Ceux qui ne possèdent pas encore d’actions AMD feraient donc bien d’attendre un meilleur moment pour prendre une position. Aux autres, nous conseillons de conserver le titre.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 147,41 dollars

Ticker : AMD US

Code ISIN : US0079031078

Marché : Nasdaq

Capit. boursière : 238 milliards USD

C/B 2023 : 55

C/B attendu 2024 : 41

Perf. cours sur 12 mois : +127 %

Rendement du dividende : –