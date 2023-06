Ackermans & van Haaren: l’exercice s’annonce bon

Après un bon premier trimestre, le holding a maintenu ses perspectives pour 2023. Son abondante trésorerie lui permettra d’investir encore.

Le holding anversois Ackermans & van Haaren (AvH) a connu un bon début d’année.

La division Marine Engineering & Contracting compte entre autres les participations dans CFE et DEME. Pour CFE, voyez les chiffres mentionnés ici. Le CA de DEME s’est accru de 9% en un an, à 672,2 millions d’euros, au 1er trimestre. Les segments Offshore Energy et Environmental affichent sur la période une croissance supérieure à la moyenne, l’activité de dragage, elle, est en recul. Le carnet de commandes enchaîne les records. Il est passé de 6,19 milliards d’euros à la fin de 2022 à 7,1 milliards d’euros au 31 mars. La construction du premier grand parc éolien offshore aux Etats-Unis a commencé début juin. DEME s’attend toujours à voir le CA de l’exercice dépasser celui de 2022 et la marge d’Ebitda (cash-flow opérationnel/CA) égaler celle de l’an passé (17,9%).

La division Private Banking (Delen Private Bank et Bank Van Breda) n’a pas à se plaindre du 1er trimestre. Les actifs gérés ont progressé de 4,8%, à 60,5 milliards d’euros, surtout grâce à l’apport brut d’actifs (pour 1,65 milliard d’euros).

Depuis la cession, en 2022, de la participation (91,8%) dans Anima Care à l’assureur AG (plus-value: 237 millions d’euros), la division Real Estate & Senior Care ne compte plus que Nextensa, fruit de la fusion de Leasinvest et Extensa. De 1,29 milliard d’euros au terme du 1er trimestre, la juste valeur du portefeuille immobilier est restée stable par rapport au 31 mars 2022 (1,34 milliard). Le bénéfice net est pour sa part tombé de 21,8 à 9,8 millions d’euros en un an, en raison d’une réévaluation avec effet négatif de 12,5 millions d’euros. Les revenus locatifs sous-jacents ont augmenté de 10%, à 17,5 millions d’euros, et le résultat d’exploitation des projets de développement est passé de 4,5 à 5,6 millions d’euros. Après plusieurs belles ventes, le taux d’endettement a chuté de 46,28% à 43,28% en un an (42,56% à fin 2022). Le holding a accru sa participation dans Nextensa, de 58,53% à 59,5%. Il a fait de même avec SIPEF (de 36,81% à 37,07%), que compte la division Energy & Resources. Son abondante production d’huile de palme en Papouasie-Nouvelle-Guinée (+12,8%, à 42.444 tonnes) a permis à SIPEF de compenser le lent démarrage en Indonésie, au 1er trimestre. Le groupe a dès lors pu faire état d’un total de 87.639 tonnes (+2,8%). Il a maintenu ses belles perspectives pour l’exercice – qui ne sera toutefois pas aussi bon que 2022, année record. En juillet, SIPEF a versé un dividende de 3 euros bruts par action, montant qui n’avait encore jamais été si élevé.

La division Growth Capital (private equity) a vendu en février, pour 55 millions d’euros (plus-value: 19 millions), sa participation de 50% dans Telemond, le plus grand fabricant de grues télescopiques pour l’industrie du levage.

Le programme de rachat d’actions du holding, pour un montant maximal de 70 millions d’euros, a été prolongé jusque fin 2023. Au 31 mars, AvH y avait alloué 17,8 millions d’euros et racheté 0,38% des titres en circulation. A cette date, sa trésorerie s’élevait à 516,9 millions d’euros, contre 498,7 millions trois mois plus tôt. De quoi continuer à investir. Le holding a d’ailleurs conclu en avril un accord de coopération (avec Ashish Dandekar et Convergent Finance) pour devenir copromoteur de Camlin Fine Sciences, un producteur indien de nutriments haut de gamme. Dans le cadre de cette offre d’achat, qui prendra fin au 3e trimestre, AvH s’engage à hauteur de 53 millions d’euros.

Conclusion

AvH prévoit toujours pour 2023 un résultat comparable à celui de 2022, corrigé des plus-values, lesquelles avaient été exceptionnellement élevées l’an passé (354 millions d’euros). Depuis le début de l’année, l’action sous-performe de 2,7% l’indice Bel 20. Elle est toujours digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 154,20 euros

Ticker: ACKB BB

Code ISIN: BE0003764785

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 5,17 milliards EUR

C/B 2022: 7

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: -4%

Rendement du dividende: 2%