AB InBev surpasse Heineken

Le groupe brassicole belge a achevé le premier trimestre sur d’excellents résultats. La croissance du chiffre d’affaires s’est certes opérée au détriment des marges, mais moins que ce qu’avaient craint les analystes.

Nous n’étions plus habitués aux trimestres en mode mineur, comme celui sur lequel AB InBev a clos l’exercice 2022. Restait à savoir s’il s’agissait d’un accident de parcours. Visiblement, c’est le cas.

Le soulagement suscité par l’annonce des trimestriels a permis à l’action de se maintenir à flot, dans un contexte pourtant difficile (relèvements des taux d’intérêt). La croissance des volumes n’en a pas moins été légèrement inférieure aux attentes (croissance organique de 0,9%, dont 0,4% pour les bières “maison”, soit de 139,34 à 140,55 millions d’hectolitres; consensus: +1%, à 140,84 millions d’hectolitres). L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud ont particulièrement déçu (-1,6% et -2,2%), tandis que l’Amérique du Nord (+2,6%) et l’Asie-Pacifique (+4,3%) faisaient bien mieux que le consensus. L’Europe s’est comportée conformément aux prévisions (+0,2%). Cette légère hausse des volumes a permis au chiffre d’affaires (CA) de progresser considérablement, grâce en partie à la forte augmentation des prix de la bière, pratiquée pour compenser l’inflation des coûts; bien que cette augmentation ait surpris par sa vigueur, elle n’a pas pesé sur les volumes. La croissance organique du CA s’est établie à 13,2% (de 13,23 à 14,219 milliards de dollars), soit 328 points de base (pb) de plus que le consensus, arrêté à 14,09 milliards. Ce chiffre éclipse la hausse de 8,9% chez Heineken. Sur le plan géographique, seule l’Amérique centrale n’a pas répondu aux attentes, alors que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique brillaient.

AB InBev a achevé le trimestre sur d’excellents résultats. La croissance du CA s’est certes opérée au détriment des marges, mais moins que ce qu’avaient craint les analystes. Le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) normalisé a bondi de 6,1%, à 4,759 milliards de dollars (4,486 milliards au 1er trimestre de 2022). La croissance organique a atteint 13,6% (7,6% au 4e trimestre), 8% de plus que le consensus. Cela signifie que la marge d’Ebitda (Ebitda/CA) normalisée a légèrement diminué (de 33,9% au 1er trimestre de 2022 à 33,5% un an plus tard), mais qu’elle a battu le consensus (32,6%) de 92 pb. Soit une marge particulièrement élevée pour le secteur. Le ratio d’endettement au sortir du 1er trimestre n’est traditionnellement pas communiqué, mais on sait qu’il était tombé à 3,51 fois l’Ebitda à la fin de 2022 (4 fois, fin 2021). Sur le plan du bénéfice net sous-jacent (+8,8%, à 1,31 milliard de dollars) aussi, AB InBev a fait mieux que Heineken (-3,4%). Le bénéfice sous-jacent s’élève à 0,65 dollar par action, contre 0,60 dollar en janvier-mars 2022 (consensus: 0,61 dollar). Le bénéfice normalisé a atteint 0,81 dollar par action, contre 0,05 dollar à peine un an plus tôt.

La direction s’en tient pour 2023 à une croissance de l’Ebitda de 4-8%: malgré l’excellent début d’année, elle ne la revoit donc pas à la hausse. Le CEO Michel Doukeris a minimisé la réaction conservatrice américaine contre Bud Light à la suite de la promotion faite en avril par l’influenceuse transgenre Dylan Mulvaney, mais les chiffres de vente ne sont pas restés totalement insensibles au scandale.

Conclusion

Le cours plafonne depuis tout un temps. La valorisation s’étant légèrement améliorée ces derniers mois (1,5 fois la valeur comptable, 19 fois les bénéfices et 10 fois le ratio valeur de l’entreprise [EV]/Ebitda escomptés pour 2023), nous recommandons toujours de conserver/attendre, mais nous sortons (temporairement) le titre du portefeuille modèle.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 58,66 euros

Ticker: ABI BB

Code ISIN: BE0974293251

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 103,33 milliards EUR

C/B 2022: 21

C/B attendu 2023: 19

Perf. cours sur 12 mois: +7%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: 2,2%